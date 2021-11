Herbata z pigwą i miodem rozgrzeje organizm na zimę. Prosty przepis

Herbata z pigwą i miodem: Przepis

Aby przygotować herbatę rozgrzewającą na zimę, będziesz potrzebować:

Składniki torebkę herbaty lub łyżeczkę suszonych liści,

szklankę gorącej wody,

1 kg owoców pigwy lub pigwowca,

8 łyżeczek miodu.

Przepis na herbatę z pigwą i miodem jest bardzo prosty. Wystarczy umyć i zetrzeć na tarce o dużych otworach lub pokroić w plastry owoce pigwy bądź pigwowca. Następnie dodać do nich miód, przełożyć do słoika, zamknąć i pozostawić na 12 godzin. Jeśli rozgrzewający dodatek będzie zbyt słodki, można zmniejszyć ilość miodu.



Niektórzy obierają pigwę przed jej pokrojeniem, jednak tej metody nie zalecamy, bo w skórce owocu jest najwięcej witaminy C. Pigwa do herbaty przechowywana w lodówce, nadaje się do spożycia przez około trzy tygodnie.



Po upływie 12 godzin należy przygotować ulubioną herbatę w tradycyjny sposób, a gdy przestygnie dodać łyżkę pigwy z miodem. Temperatura herbaty nie może być wyższa niż 40 stopni Celsjusza, ponieważ miód straci wszystkie swoje prozdrowotne właściwości.

Rozgrzewająca herbata z pigwą i miodem: Właściwości

Herbata z pigwą i miodem nie tylko rozgrzeje w mroźne dni, ale także pomoże ustrzec się przeziębienia, dzięki właściwościom jej składników.

Miód, szczególnie lipowy i spadziowy, wykazuje działanie antybiotyczne. Jest zalecany między innymi przy przeziębieniach, grypie, infekcjach górnych dróg oddechowych. Złoto z pasieki ma właściwości wykrztuśne, napotne i bakteriobójcze. Miód zawiera witaminy A, C oraz B. Jest też źródłem kwasu foliowego, potasu, fosforu, magnezu i manganu, żelaza, wapnia, kobaltu i molibdenu. Składniki zawarte w tym pszczelim produkcie wspierają odporność organizmu.



Pigwa i pigwowiec mają więcej witaminy C niż cytryna! Owoce zawiera także witaminy z grupy B, pektyny, olejek lotny i garbniki. Pigwa jest źródłem między innymi potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza i miedzi. Składniki zawarte w owocu wzmacniają naturalną odporność organizmu, dlatego pigwa do herbaty to doskonały pomysł!



Dzięki właściwościom jej składników oraz wspaniałemu smakowi herbata rozgrzewająca z pigwą i miodem to doskonały wybór na mroźne zimowe dni.



