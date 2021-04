Insulinooporność, czyli kiedy tłuszcz odkłada się non stop

Zmęczenie, rozdrażnienie, obniżenie nastroju, nadwaga, bóle głowy, problemy z pamięcią i koncentracją – brzmi znajomo? Przeczytaj fragment książki "Biohacking 2. Przewodnik dla zaawansowanych", w którym autor, Karola Wyszomirski, wyjaśnia, czym jest insulinooporność oraz jakie ma ona konsekwencje dla naszego zdrowia.

Insulinooporność sprawia, że przez 20 godzin w ciągu dnia twoje ciało znajduje się w trybie gromadzenia zapasów i nie spala tłuszczu

Wyreguluj gospodarkę glukozowo-insulinową i odblokuj spalanie tłuszczu

Jeśli zależy ci na wysokim i stabilnym poziomie energii, szczupłej i wysportowanej sylwetce oraz wysokiej sprawności intelektualnej, to powinieneś zacząć przegląd swojego organizmu od trzustki i sprawdzenia, czy nie masz zaburzonej gospodarki glukozowo-insulinowej. Zmęczenie, rozdrażnienie, obniżenie nastroju, nadwaga, bóle głowy, problemy z pamięcią i koncentracją - to tylko kilka z objawów, które wskazują na ten problem.



Jakie choroby pojawiają się w wyniku zaburzonej gospodarki glukozowo-insulinowej? Insulinooporność, hiperinsulinemia, hipoglikemia reaktywna, cukrzyca, zespół metaboliczny. Zanim wyregulujemy twoją gospodarkę glukozowo-insulinową, musisz zrozumieć, czym jest insulina i w jaki sposób wpływa na organizm oraz co się dzieje, gdy przeciążysz i uszkodzisz mechanizmy jej działania.

Czym jest insulina

Insulina to hormon magazynujący, wytwarzany i wydzielany przez komórki beta trzustki. Jego poziom wzrasta w odpowiedzi na rosnący poziom cukru we krwi spowodowany jedzeniem głównie węglowodanów (cukrów prostych i złożonych). Celem insuliny jest dostarczenie energii z pożywienia zarówno do mięśni, jak i mózgu.

Co się dzieje, gdy poziom insuliny rośnie

Gdy zjadasz węglowodany (na przykład pieczywo, płatki, owoce), w krwi wzrasta poziom cukru, a trzustka uwalnia insulinę. Robi to po to, żeby obniżyć poziom cukru we krwi do wartości optymalnej, a nadwyżkę cukru dostarcza do komórek, w których ma posłużyć jako źródło energii . Insulina działa wobec cukru jak policjant kierujący ruchem. Otwiera komórkę i dostarcza do niej cukier.



Jeżeli komórki nie potrzebują dodatkowej energii w postaci cukru, to zostaje on zmagazynowany najpierw w wątrobie, a potem w mięśniach w postaci glikogenu. Glikogen służy jako paliwo dla mięśni, które może być zużyte podczas wysiłku. Wątroba i glikogen pełnią funkcję zapasowego kanistra, który przechowuje paliwo w razie sytuacji awaryjnej. Jeśli wątroba i mięśnie są pełne glikogenu, przekształci się on w trójglicerydy, które trafią do komórek tłuszczowych. Oznacza to, że niewykorzystana przez organizm glukoza przekształci się w tkankę tłuszczową, która w razie potrzeby posłuży jako trzeci magazyn źródła energii.



Jeśli z jakichś przyczyn poziom glukozy we krwi stale wzrasta, trzustka jest zmuszona do nieustannej produkcji insuliny. Dzieje się tak, ponieważ nadmiar cukru we krwi jest toksyczny i prowadzi do powstawania stanów zapalnych. Im wyższy poziom cukru we krwi, tym więcej insuliny musi wyprodukować trzustka. Im więcej insuliny produkuje trzustka, tym bardziej komórki stają się na nią oporne. Co w konsekwencji prowadzi do obniżenia wrażliwości komórek na insulinę, czyli insulinooporności - najwcześniejszemu subklinicznemu etapowi cukrzycy typu 2. To trochę tak, jakbyś słuchał muzyki na maksymalnej głośności . Po pewnym czasie przyzwyczajasz się do natężenia głośności i staje się dla ciebie standardem . Muzyka nie gra już głośno, tylko normalnie . Jednak pojawia się problem - nie masz już możliwości jej pogłośnić. (...)

