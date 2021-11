Jabłka mają w naszej kuchni i kulturze silną, ugruntowaną pozycję. Są zdrowe i smaczne, dlatego chętnie po nie sięgamy. Występują w tylu odmianach, że trudno byłoby wymienić wszystkie. Obecnie na świecie jest ponad 10 tys. uprawnych odmian jabłoni. W Polsce - według szacunków - ponad 60.

Wśród odmian, po które najchętniej sięgają Polacy są: antonówka, cortland, delikates, eliza, elstar, gala, gloster, golden, golden delicious, idared, jonagold, jonatan, koksa, kosztela, ligol, malinówka, paulared, pink lady, papierówka, rubin, szampion i szara reneta. Czym kierujemy się przy wyborze konkretnej odmiany?

Jabłka: najładniejsze nie zawsze są najzdrowsze

Zanim posmakujemy - wąchamy, a jeszcze wcześniej oglądamy. To wzrok ma często decydujące znaczenie. Wybieramy produkty, które nam się podobają. One są zazwyczaj najsmaczniejsze. Jabłka są wyjątkiem potwierdzającym tę regułę. Choć duże okazy z lśniącą, nieskazitelną skórką cieszą oczy, to nie one będą najsmaczniejsze i najcenniejsze odżywczo.

Zdaniem naukowców z Unilever Key Gardens i Cranfield w Bedfordshire, stare odmiany jabłek, zanim rozpoczęła się intensywna uprawa nowoczesnymi metodami, były zdecydowanie cenniejsze odżywczo. Produkcja żywności wyniszcza środowisko, a zachodzące w nim zmiany mają negatywny wpływ na plony.

Badania pokazały, że klasyczne odmiany mogą mieć nawet 10 razy wyższą zawartość składników odżywczych, niż te które imponują błyszczącą skórką i większą gramaturą. Zdaniem naukowców, jabłka o uszkodzonej, chropowatej skórce zawierają więcej składników odżywczych, gdyż walcząc z uszkodzeniami, produkują więcej substancji aktywnych.

Sprawdza się też ludowa mądrość naszych babć. Jabłko, do którego dobrał się robak, jest zawsze smaczniejsze niż to, które zachwyca nieskazitelną urodą.

Jabłka to smaczny i zdrowy wybór





Które jabłka wybrać do przetworów?

Wszystkie odmiany jabłek możemy z powodzeniem zjadać solo. Większość sprawdza się też w kompotach, sokach, surówkach, sałatkach, dżemach i innych przetworach. Które są w tej wersji najlepsze? Reneta jest niezastąpiona w produkcji cydru. Nadaje się też do przetworów. Antonówka jest doskonała do szarlotki. Można ją zapiekać i gotować. Papierówki są świetne na kompot. Cortlandy jako dodatek do dań mięsnych, a championy do soków, musów, przecierów i dżemów.

Zalety odżywcze jabłek

W zaleceniach żywieniowych jabłko wymieniane jest jako jeden z pierwszych produktów. Ma niekwestionowane zalety zdrowotne. Wysoką zawartość witamin, minerałów i różne frakcji błonnika. Jabłka pomagają odżywić organizm. Są też sprzymierzeńcem dobrej sylwetki. Mają korzystny wpływ na pracę układu pokarmowego, obniżają poziom cholesterolu i redukują ryzyko chorób serca. Wzmacniają odporność. Mają dobry wpływ na stan uzębienia.

Jabłka: różnice w zawartości składników odżywczych

Jeśli wziąć pod lupę dwa okazy tej samej odmiany, okaże się, że zawartość składników odżywczych nie będzie identyczna. Wiemy już, że najcenniejsze odżywczo są stare odmiany jabłek. Nie bez znaczenia jest też wielkość owocu i jego stopień dojrzałości. Małe i kwaśne będą miały wyższą zawartość witaminy C. Na jej poziom wpływa też nasłonecznienie jabłoni i długość przechowywania owoców. Jakie zalety mają lubiane przez Polaków odmiany jabłek?

Zdjęcie Warto sięgać po stare odmiany jabłek, które na pierwszy rzut oka nie są najbardziej atrakcyjne / 123RF/PICSEL

Szara reneta: królowa wśród jabłek

Spośród niezliczonych odmian, naukowcy z Unilever Key Gardens i Cranfield w Bedfordshire wyróżnili szarą renetę. Jabłko, które na pierwszy rzut oka raczej nie zachwyca. Jego żółto-zielona skórka ma mało atrakcyjny szaro-brązowy nalot. Nie jest lśniąca ani błyszcząca. Reneta nie wyróżnia się na straganie, jednak jest jednym z najlepszych wyborów.

Powszechnie wykorzystywana do produkcji cydru i przetworów, jest też smacznym jabłkiem deserowym. Obfituje w witaminę C i antocyjany. Zawiera błonnik i wiele substancji odżywczych, które mają korzystny wpływ na odporność, pracę serca i poziom cukru we krwi.

Golden delicious polecane są dla wzmocnienia odporności i poprawy funkcji metabolicznych. Gala przy odchudzaniu i dla wzmocnienia serca. Wszystkie jabłka są cenne dla lepszego zdrowia i samopoczucia. Warto po nie sięgać, zwłaszcza jesienią.

Ewa Koza, mamsmak.com

Zdjęcie Jabłka można wykorzystać do dań na słodko, ale także wytrawnych / 123RF/PICSEL

