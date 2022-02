Dziennikarka portalu Popsugar.co.uk w wyniku diety bogatej w węglowodany sporo przytyła i źle czuła się we własnej skórze. Postanowiła więc zrobić eksperyment i codziennie jeść awokado - słyszała bowiem, że owoc mocno syci i pozwala zahamować apetyt. Jakie efekty zaobserwowała?

Oto kto nie powinien jeść pomidorów. Sprawdź, czy jesteś na liście Jenny Sugar codziennie jadła jedno awokado, ale nie spożywała go naraz, lecz dzieliła na kilka posiłków. Polubiła awokado posypane solonym słonecznikiem, podane na ciepłej grzance lub w postaci modnych Budda Bowl. Owoc dodawała także do zielonych, odżywczych koktajli.



Pierwszą zmianą, jaką zauważyła dziennikarka, było faktycznie uczucie sytości. Awokado pomogło jej zapanować nad głodem i zrezygnować z podjadania. Do takich samych wniosków doszli już kiedyś naukowcy z Loma Linda University w Kalifornii (USA), którzy odkryli, że awokado może pomóc kontrolować apetyt. Wystarczy zjeść połowę tego owocu, by przez wiele kolejnych godzin czuć się sytym i nie podjadać pomiędzy posiłkami.

Drugim pozytywnym efektem, który zauważyła Sugar, były regularne wypróżnienia. Awokado zawiera sporo błonnika, więc pozytywnie działa na układ trawienny i zapobiega zaparciom.

Dziennikarka dostrzegła także, że codzienne spożywanie awokado znacznie zmniejszyło u niej ochotę na... słodycze. To też nie powinno dziwić, bo awokado, choć zawiera niewiele cukru, to i tak jest najbardziej kalorycznym owocem na świecie! W przeciętnym awokado może być nawet 500 kcal! Wszystko to za sprawą zawartych w nim tłuszczów, których jednak nie musimy się bać. Choć bohaterka eksperymentu nie schudła, to również nie przytyła, a że nie zmieniała nic więcej w swojej diecie, to można wysnuć wniosek, że awokado faktycznie pomaga kontrolować apetyt.

Awokado: Składniki odżywcze

Awokado to bogate źródło witamin C, B6, A, E i K, ale także kwasu foliowego, tiaminy, ryboflawiny i niacyny. Zawiera także wapń, żelazo, magnez, potas, sód, cynk i kwasy tłuszczowe oraz mocno antyrakowy likopen. Awokado, dzięki zawartości kwasu oleinowego obniża poziom cholesterolu, a zawarty w nim potas reguluje ciśnienie krwi. Owoc ten dobrze wpływa też na oczy - jest w nim bowiem luteina i zeaksantyna.



