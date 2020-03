Jak i gdzie ćwiczyć, gdy przez koronawirusa zamknięto kluby fitness?

Zagrożenie epidemią spowodowało, że większość z nas, zgodnie z zaleceniami lekarzy, pozostaje w domach. Aby jednak nie odczuć za jakiś czas negatywnych skutków braku ruchu, warto pozostawać aktywnym fizycznie. Jak przekonują eksperci, w swoim mieszkaniu bez trudu zdołamy wykonać solidny trening.

Zdjęcie Domowe treningi to ogromne wyzwanie dla naszej silnej woli /123RF/PICSEL

Eksperci stale przypominają, byśmy pozostali w domach i ograniczyli do minimum interakcje z innymi ludźmi. W praktyce oznacza to nie tylko pracę zdalną oraz rezygnację ze spotkań z przyjaciółmi i wizyt w ulubionych restauracjach; musimy także zaprzestać chodzenia na siłownię czy do klubu fitness. Jak wynika z cytowanego przez „The New York Times” raportu, wilgoć panująca na siłowniach stwarzałaby bowiem idealne warunki do rozprzestrzeniania się COVID-19.

Ograniczenie mobilności może mieć swoje konsekwencje – jak wiadomo, siedzący tryb życia, do którego jesteśmy obecnie niejako zmuszeni, negatywnie wpływa na zdrowie, sylwetkę i samopoczucie. Jak zatem pozostać w dobrym zdrowiu i kondycji podczas epidemii, która zatrzymała nas przy biurkach i na sofach? Eksperci podpowiadają: ćwiczmy w domach. To jedyny skuteczny sposób na to, by zapewnić organizmowi niezbędną dawkę ruchu.

- Twoje ciało jest wszystkim, czego potrzebujesz. Możesz zmienić dowolne środowisko w przestrzeń treningową, więc pozostanie w domu nie powinno być wymówką tłumaczącą lenistwo – przekonuje w rozmowie z „The Daily Telegraph” trenerka personalna Jenna Louise. Tym bardziej że jak zaznacza Louise Burke, profesorka w Australian Institute of Sport, na ogół bardzo szybko dostrzeżemy negatywne konsekwencje rezygnacji z treningów.

- Prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni nastąpi utrata maksymalnej wydajności – zastrzega.

Ćwiczenie w domu – podobnie zresztą, jak praca zdalna, do której zmuszona została obecnie znakomita większość pracowników – to bez wątpienia wyzwanie dla naszej samodyscypliny i silnej woli.

- Najtrudniejsze bywa odnalezienie motywacji, z którą możemy mieć problem, gdy nie ma koło nas trenera personalnego. Pamiętajmy, że wiele osób jest w tej samej sytuacji. Warto korzystać z coraz częściej udostępnianych w sieci treningów online – radzi w rozmowie z „The Jerusalem Post” trenerka personalna i fitness coach, Tova Eastman.