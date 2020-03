Jak obniżyć poziom cholesterolu?

Zbyt wysoki poziom cholesterolu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Jest on bowiem jedną z głównych przyczyn występowania chorób serca. A tymczasem, aby utrzymać cholesterol pod kontrolą, wystarczy zmodyfikować swój styl życia. I wcale nie oznacza to wielkiej rewolucji.

Zdjęcie Gdy mamy podwyższony cholesterol, warto włączyć do diety soję /123RF/PICSEL

Podwyższony poziom cholesterolu bywa często bagatelizowany. Niesłusznie. Jest bowiem powodem wielu groźnych schorzeń układu krążenia. Powoduje zwężenie i usztywnienie naczyń krwionośnych, grożąc m.in. miażdżycą.



Co zrobić, aby przestać martwić się jego poziomem i przejąć nad nim kontrolę? Zmiany nie będą trudne do wprowadzenia.

Włącz do diety soję

Reklama

Popularność soi stale rośnie. Nie tylko ze względu na powiększające się grono wegetarian i wegan. Soja jest przede wszystkim doskonałym zamiennikiem mięsa. Bogata w białko, zdrowe tłuszcze, a także szereg witamin i mikroelementów, stanowi bardzo zdrową alternatywę dla mięsnych produktów.



Jakby tego było mało, ma także zdolność obniżania poziomu złego cholesterolu. Badanie kanadyjskich naukowców z 2019 roku wykazało, że spożywając regularnie produkty wytwarzane z soi, możemy zredukować szkodliwy cholesterol o 4 proc.



- Jako że posiłki wzbogacone o soję często zastępują pokarmy zawierające tłuszcze nasycone, redukcja poziomu cholesterolu może być finalnie wyższa - dodał główny autor badania, dr David Jenkins. Warto więc sięgnąć od czasu do czasu po pożywne tofu, a krowie mleko zamienić na sojowe.

Przekonaj się do owsianki

Owsianka przechodzi w ostatnim czasie renesans. Doceniamy ją coraz częściej z uwagi na szereg prozdrowotnych właściwości i wspomaganie procesu odchudzania.



Jest ona w istocie doskonałym pomysłem na pożywne śniadanie. Owies jest ponadto bogaty w specjalny rozpuszczalny rodzaj błonnika zwany beta-glukanem, który, jak wykazały badania, odgrywa istotną rolę w obniżaniu poziomu szkodliwego cholesterolu. Znajdując się w jelitach, wiąże się on z cząsteczkami cholesterolu, zapobiegając wchłanianiu ich do krwiobiegu.



British Heart Foundation zaleca, by spożywać codziennie przynajmniej trzy gramy beta-glukanu. W standardowej owsiance składającej się z czterech łyżek płatków owsianych znajdziemy dwa gramy substancji.