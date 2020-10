Jak odczytywać zmiany na paznokciach?

Nieustanna stylizacja, zmywanie lakierów, ponowne malowanie, hybrydy – paznokcie zbyt długo poddawane zabiegom upiększającym, tracą kondycję. Najlepszym sposobem jest zapewnienie im chwili przerwy od wszelkich zabiegów.

Zdjęcie Warto dać odpocząć paznokciom od lakieru i hybrydy /123RF/PICSEL

Kiedy usłyszysz, że twoje paznokcie potrzebują "wytchnienia", potraktuj to dosłownie. Zwłaszcza jeśli ostatnio rzeczywiście stały się słabsze, cieńsze i przebarwione.

To wyraźny sygnał, że potrzebują przerwy, szczególnie, gdy w trakcie stylizacji korzystałyśmy z tradycyjnych lakierów.

Sygnałem ostrzegawczym powinny być również wypukłości i bruzdy, warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ mogą świadczyć o zaburzeniu równowagi żywieniowej. Podobnie jak pojawiające się na paznokciach białe plamy, które często mogą symbolizować niedobór minerałów (cynku lub wapnia) lub odwodnienie.

- W przypadku paznokci wystarczą zazwyczaj trzy do czterech tygodni przerwy, aby przebarwienia zniknęły, niezależnie od tego, czy paznokcie są żółto-pomarańczowe, czy mają białe plamy - uspokaja dermatolog dr Sonia Batra.

Pięć sposobów na ładnie wyglądające paznokcie 1 / 5 Powiększ płytki. Aby paznokcie ładnie się prezentowały, nie mogą być schowane pod skórkami. Ich usunięcie nada płytkom ładny kształt i optycznie je powiększy. Zachowaj ostrożność - wycinanie skórek metalowymi cążkami może uszkodzić paznokcie. Podczas domowego manikiuru smaruj zatem skórki zmiękczającym kremem, a po kilku minutach odsuwaj je patyczkiem. Jeżeli są zgrubiałe i rosną w szybkim tempie, raz w miesiącu wybierz się do manikiurzystki. Ona zajmie się nimi fachowo. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, to oznacza, że paznokcie potrzebują wsparcia. Poświęć kilka tygodni, aby wyhodować naturalne paznokcie: może zaopatrz się w olejek do skórek, aby zapewnić im tak potrzebne nawilżenie. Warto również inwestować w naturalne produkty do stylizacji paznokci.

Aby zachować zdrowie paznokci, podczas prac domowych należy nosić rękawiczki chroniące je przed wodą i chemikaliami.

- Unikaj długotrwałego wystawiania ich na działanie gorącej wody i chemikaliów, a także środka dezynfekującego do rąk na bazie alkoholu, ponieważ oba mogą bardzo wysuszać paznokieć i powodować zniszczenia - powiedział Batra.

Eksperci wskazują również, że naturalne paznokcie mogą zapewnić nam wgląd w nasz stan zdrowia. Widoczne na nich zmiany mogą świadczyć o pewnych niedoborach czy sygnalizować dolegliwości, czego pod warstwą lakieru czy hybrydy nie widać.

Dlatego też poza codzienną pielęgnacją, wizyty w salonie manicure warto odbywać dwa razy w miesiącu.