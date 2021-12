Jak odróżnić pieprzyk od czerniaka?

Pieprzyki, które występują na skórze to znamiona barwnikowe. Powstają one w skutek namnażania się komórek pigmentowych najczęściej pod wpływem promieniowania UV. Zazwyczaj nie mają one wpływu na nasze zdrowie, jednak warto się im przyglądać i sprawdzać, czy aby na pewno nie dochodzi do niepokojących zmian w ich obrębie.



Warto pamiętać, że jeśli zmiany skórne charakteryzują się m.in. zaczerwienieniem, krwawieniem, uwypukleniem, swędzeniem i do tego są bolesne, to wymagają konsultacji lekarskiej.

Pieprzyki mogą przekształcić się w czerniaka, ale nowotwór może pojawić się również jako nowa zmiana, dlatego też istotną kwestią jest obserwowanie nowo powstałych znamion na skórze.

Oglądając pieprzyki, należy zwracać uwagę na asymetrię, brzegi, kolor, wielkość oraz to, czy od ostatniego sprawdzania zmieniły swój wygląd.



Lekarza warto odwiedzić, jeśli pieprzyk ma asymetryczny kształt, nierówne brzegi, zmieniający się kolor oraz średnicę, a do tego jest nabrzmiały, podrażniony i krwawiący. Wystąpienie chociaż jednego z tych objawów powinno zostać skonsultowane ze specjalistą.



Odróżnienie czerniaka od pieprzyka może być trudne, ale obserwację znamion należy wykonywać co miesiąc. Niepokojącym objawem powinien być wygląd znamienia, który już na pierwszy rzut oka różni się od wyglądu innych pieprzyków.



