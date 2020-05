Jak ograniczyć podjadanie w ciągu dnia?

Odpowiednio zbilansowane śniadanie sprzyja kontroli masy ciała. Jeśli zatem zastanawiamy się, co powinno znaleźć się w porannym menu, naukowcy sugerują, aby sięgnąć po produkty wysokobiałkowe. To pozwala ograniczyć uczucie głodu w dalszej części dnia.

Zdjęcie Dzięki sycącemu śniadaniu możemy uniknąć podjadania /123RF/PICSEL

Rozpoczęcie dnia od zdrowego i obfitego śniadania może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Wśród zalet wymienia się m.in. przyspieszenie metabolizmu, zmniejszenie łaknienia, wzrost energii.

Reklama

Istotne jest jednak właściwe skomponowanie posiłku. Pierwsze skrzypce powinny grać produkty wysokobiałkowe. Naukowcy z University of Missouri odkryli, że rozpoczęcie dnia od wysokobiałkowego śniadania zmniejsza apetyt na słodkie i pikantne potrawy.

- Badania wykazały, że ludzie odczuwają gwałtowny spadek apetytu na słodkie jedzenie, kiedy jedzą śniadanie- powiedziała adiunkt Heather Leidy.

- Jednak śniadania o wysokiej zawartości białka zmniejszają również apetyt na pikantne lub wysokotłuszczowe produkty. Z drugiej strony, jeśli śniadanie zostanie pominięte, apetyt ten będzie wzrastał przez cały dzień - dodała.

Śniadanie, w szczególności to obfitujące w białko, miało również związek z wydzielaniem dopaminy - jej niski poziom może przyczyniać się do zwiększenia poczucia głodu.

- Poziom dopaminy bywa niższy u osób z nadwagą lub otyłością, co oznacza, że potrzeba znacznie więcej stymulacji - lub jedzenia - aby wywołać poczucie nagrody. Aby przeciwdziałać tendencjom do przejadania się i zapobiegać przybieraniu na wadze w wyniku przejadania się, staraliśmy się zidentyfikować zachowania dietetyczne, które zapewniają poczucie nagrody, jednocześnie zmniejszając apetyt na wysokotłuszczowe potrawy. Jedzenie śniadań, szczególnie o wysokiej zawartości białka, wydaje się to skuteczną metodą - dodała.