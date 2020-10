Jak pielęgnować przesuszoną skórę dłoni?

Jesień to trudny czas dla naszych dłoni. Nie służą im różnice temperatury, suche powietrze ogrzewanych pomieszczeń, wiatr, a w tym roku dodatkowo konieczność jeszcze częstszego, niż zwykle, mycia i dezynfekowania. Jak zadbać o dobrą kondycje dłoni, a przede wszystkim przestać im szkodzić?

Zdjęcie W biurze, w ciągu dnia, użyj kremu, który szybko się wchłonie /123RF/PICSEL

Dlaczego skóra dłoni jest tak podatna na uszkodzenia?



W odróżnieniu do skóry twarzy i pozostałych części ciała, skóra dłoni jest od wewnętrznej strony zupełnie pozbawiona gruczołów łojowych.



Od strony grzbietowej ma ich niewiele. Dzięki temu możemy wykonywać rękami wiele precyzyjnych czynności, jednak brak płaszcza lipidowego pozbawia skórę naturalnej warstwy ochronnej, czyni ją wyjątkowo delikatną i podatną na podrażnienia.



Myj ręce, ale z głową!



Dezynfekcja i zbyt częste mycie rąk mogą naruszyć płaszcz lipidowy, ich tłuszczową powłokę ochronną. Dlatego w tym roku wyjątkowo dużo osób skarży się przesuszoną, szorstką i spierzchniętą skórę. Jak sobie z nią radzić?



Ważne, by do mycia rąk używać dobrego mydła i ciepłej, ale nie gorącej, wody. Zbyt wysoka temperatura niepotrzebnie podrażnia naskórek. Dłonie i tak są notorycznie narażone na szkodliwe działanie otoczenia. Przecież z ich pomocą wykonujemy niemal wszystkie codzienne czynności. Amplitudy temperatur, wiatr, słońce, mróz, kontakt z wodą, detergentami, papierem - to wszystko pogarsza kondycję skóry rąk i przyspiesza procesy jej starzenia.



Używaj kremu!



Każdy kontakt z wodą zaburza naturalną równowagę skóry, którą trzeba odżywczymi kosmetykami. O kremowaniu rąk należy pamiętać kilka razy w ciągu dnia, optymalnie - po każdym umyciu. Latem, do zmęczonej słońcem skóry, wybierz kosmetyk nawilżający, jesienią i zimą lepszy będzie natłuszczający.



W biurze, w ciągu dnia użyj kremu, który szybko się wchłonie. Na noc zastosuj grubą warstwę tłustego kremu i załóż bawełniane rękawiczki kosmetyczne, by wzmocnić działanie kosmetyku.