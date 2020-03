Jak przygotowywać czosnek, by był naprawdę zdrowy

Jest źródłem ponad 200 biologicznie czynnych substancji. Dzięki nim działa m.in. odkażająco, przeciwzapalenie i wzmacnia odporność organizmu.

Zdjęcie Swoje właściwości czosnek zawdzięcza m.in. obecności związku siarkowego o nazwie alliina /123RF/PICSEL

Dodatkowo czosnek obniża ciśnienie krwi, reguluje poziom cukru i cholesterolu, wspomaga trawienie, zapobiega zakrzepom, poprawia wydajność nerek. Dlatego powinien znaleźć się w diecie osób po 50. roku życia, ale nie przesadzajmy z jego ilością. Dzienna dawka, która przyjmowana długotrwale nie wywoła problemów trawiennych, to 2 ząbki.

Swoje właściwości czosnek zawdzięcza m.in. obecności związku siarkowego o nazwie alliina. Jednak by zaczęła działać, czosnek musi zostać roztarty - wtedy łączy się ona z allinazą i przekształca w wirusobójczą allicynę.

Ale uwaga! Allicyna utlenia się, więc czosnek jemy do kilku godzin po zmiażdżeniu czy pokrojeniu.

Superwłaściwości ma świeży czosnek. Jeśli chcemy go piec, smażyć czy gotować, by chociaż częściowo zachował dobre właściwości, należy wcześniej ząbki zmiażdżyć i odczekać ok. kwadransa, by wytworzyła się allicyna.

Czosnek traci część właściwości w kwaśnym środowisku, więc lepiej nie łączyć go z octem czy sokiem z cytryny.