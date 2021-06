Jak uniknąć chorób serca? Wskazana jest ta dieta

"Ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni tym, jak dieta wpływa na ich zdrowie. Nasz zespół podjął próbę lepszego zrozumienia mechanizmu oddziaływania poszczególnych produktów na organizm i rolę, jaką odgrywają w rozwoju chorób serca" - mówi dr Ying Li, profesorka na wydziale żywienia i higieny żywności na Harbin Medical University oraz główna autorka nowego badania naukowego, którego rezultaty ukazały się właśnie na łamach czasopisma akademickiego "Journal of the American Heart Association".

Uczeni wzięli pod lupę dane 21 503 uczestników National Health and Nutrition Examination Survey, by przeanalizować ich wzorce żywieniowe. Duży nacisk położono na obecność konkretnych pokarmów w głównych posiłkach. Okazało się, że osoby spożywające na co dzień tzw. zachodni obiad zawierający rafinowane ziarna, ser i wędliny, były o 44 proc. bardziej narażone na przedwczesną śmierć z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jedzenie produktów zawierających skrobię wiązało się zaś z ryzykiem zgonu na skutek wspomnianych schorzeń zwiększonym aż o 57 proc. Naukowcy znaleźli rozwiązanie - aby ograniczyć prawdopodobieństwo rozwoju potencjalnie groźnych dla życia chorób serca, należy jeść w porze lunchu owoce, do obiadu dodawać porcję warzyw, a wieczorem sięgać po nabiał. Wówczas zmniejszymy ryzyko zgonu o 34 proc.

Naukowcy zalecają, aby jeść nabiał wieczorem. Może to być na przykład świeży twaróg

"Nasze ustalenia pokazują, że zarówno rodzaj żywności, jak i czas spożywania konkretnych pokarmów, mają istotne znaczenie w kontekście utrzymania zdrowia. Wyniki naszego badania mogą posłużyć za inspirację do stworzenia nowych wytycznych i strategii żywieniowych mających na celu zminimalizowanie występowania chorób sercowo-naczyniowych. Aby lepiej zadbać o zdrowie serca, warto ograniczyć spożycie skrobi i rafinowanych ziaren oraz zwiększyć ilość owoców i warzyw w diecie" - komentuje dr Li.

