​Jak zdrowo się odżywiać, pracując zdalnie?

Trwająca pandemia zatrzymała nas w domach, gdzie już nie tylko odpoczywamy, ale także pracujemy. Jednym z największych wyzwań pracy zdalnej, obok efektywności w realizacji codziennych zadań, jest odżywianie.

Zdjęcie Poranny prysznic czy zmiana piżamy na "prawdziwe" ubrania to kluczowe nawyki, które sprawiają, że w większym stopniu czujemy, iż jesteśmy w pracy /123RF/PICSEL

Jak zatem utrzymać właściwą dietę i nie plądrować lodówki w poszukiwaniu smacznego lekarstwa na nudę?

Praca zdalna, do której zmusiła nas pandemia koronawirusa, bywa kłopotliwa. Choć niewątpliwie ma swoje zalety, dla wielu z nas, przyzwyczajonych do codziennego wychodzenia z domu o poranku i kontaktu ze współpracownikami, może być sporym wyzwaniem. Problemy ze skupieniem i efektywnym realizowaniem powierzonych zadań to wyzwania, z którymi mierzy się obecnie znakomita większość z nas.

Kolejną problematyczną kwestią jest odżywianie. Mając przez cały dzień dostęp do zaopatrzonej lodówki, możemy odczuwać pokusę nazbyt częstego zaglądania do niej. Z drugiej strony, pochłonięci pracą, niekiedy w ogóle zapominamy o jedzeniu, które w normalnych okolicznościach przygotowywaliśmy przed wyjściem z domu lub kupowaliśmy w pracy. Eksperci przestrzegają, że jedzenie bywa w istocie największym wrogiem zdalnego pracownika. Jak zatem uniknąć powszechnie spotykanych żywieniowych pułapek, w które wpadamy pracując w domu?

Trzymaj się ustalonego harmonogramu

Doświadczeni w pracy zdalnej freelancerzy podkreślają ogromne znaczenie codziennej rutyny. Poranny prysznic czy zmiana piżamy na "prawdziwe" ubrania to kluczowe nawyki, które sprawiają, że w większym stopniu czujemy, iż jesteśmy w pracy. Pomaga to zachować skupienie i skoncentrować się na tym, co mamy do zrobienia. Konieczność wypracowania tego rodzaju rutyny dotyczy również odżywiania.

Terapeutka żywieniowa Wilma MacDonald wskazuje, że bardzo istotną kwestią jest zorganizowanie sobie dnia w taki sposób, by przypominał normalny dzień pracy - z uwzględnieniem przerwy na lunch oraz najważniejszego posiłku, czyli śniadania.

- Jedz śniadanie zanim zaczniesz pracę. Najlepszym wyborem jest posiłek na ciepło, jak choćby owsianka z dodatkiem masła orzechowego i owoców albo tosty z jajkiem i awokado. Bogate w białko śniadanie zapewni ci sytość na dłużej, dzięki czemu nie będziesz za godzinę sięgać po przekąskę - wyjaśnia w rozmowie z "Huffington Post".

Posiłki jedz z dala od biurka

Mogłoby się wydawać, że jedzenie przy biurku gwarantuje oszczędność czasu, dzięki czemu możemy zakończyć swoją pracę wcześniej. Niestety, z reguły nie działa to w ten sposób.

- Bez przerw, twoja koncentracja zacznie maleć, a efektywność się pogorszy. Warto więc jeść z dala od miejsca pracy, a także od urządzeń elektronicznych - wyjaśnia McDonald. I dodaje, że pomoże to nam oczyścić umysł i nabrać sił przed rozpoczęciem kolejnego zadania.