Jeść i pościć jednocześnie? To możliwe!

Post jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki. Nie wszystkim jest on jednak polecany. Tym osobom poleca się produkty, które wywołują podobny efekt. Tyle że są mniej inwazyjne i nie wymagają tyle silnej woli.

Zdjęcie Post przerywany cieszy się coraz większą popularnością /123RF/PICSEL

Badania nad żywnością prowadzą do wielu zaskakujących odkryć. Naukowcy koncentrują się nie tylko na ich składnikach odżywczych, ich wpływie na nasze zdrowie i profilaktycznym potencjale zapobiegania chorobom.

Ciekawym odkryciem jest żywność "longevity" - czyli grupa produktów wydłużających życie, które dodatkowo, dzięki obecnym w nim cząsteczkom tzw. smart, działają jak post.

- Siedem cząstek smart zawartych w popularnych produktach i napojach (kwercetyna, resweratrol, kurkumina, antocyjany, galusan epigallokatechiny, fizetyna i kapsaicyna) nie sprawią bynajmniej, że przyswoimy mniej kalorii, to tak nie działa. One aktywują te same szlaki metaboliczne, które uruchamiane są, gdy brakuje pożywienia. Dlatego mówi się, że naśladują post - czytamy w książce "Smartfood".

Substancje, o których mowa, naśladując efekty postu, naśladują proces podobny do tego, wywołanego znacznym ograniczeniem kalorii.

Jak podkreśla współautorka książki Lucilla Titta, ekspert ds. żywienia, od sześciu lat zajmująca się koordynacją projektu smartfood pod patronatem Europejskiego Instytutu Onkologicznego, taki "oszukany" post pozwala w bezpieczny sposób cieszyć się efektami, jaki daje głodówka.

Jednym z produktów, na który wskazują naukowcy są czerwone pomarańcze, które określono mianem "miniaturowego laboratorium chemicznego", ponieważ niemal wszystkie substancje w nich zawarte w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy zdrowia. Badacze szczególną uwagę zwrócili na obecne w czerwonych pomarańczach antocyjany. Są naukowe dowody na to, że spożywanie czerwonych pomarańczy wspomaga odchudzanie i pozwala zapobiegać odkładaniu się tkanki tłuszczowej.