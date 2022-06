Jeżyny w diecie cukrzycowej

Osoby z insulinoopornością i cukrzyca typu II, jak i genetyczne nią obciążone, powinny jak najczęściej sięgać po jeżyny. Latem po świeże, zimą po mrożone i domowe przetwory z tych wyjątkowo zdrowych owoców.

Jeżyny mają aż cztery ważne atuty, które czynią ja produktem idealnym w diecie osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową. Mają niewiele kalorii, niski indeks glikemiczny (IG = 25) i duże dawki błonnika. Ten ostatni nie tylko usprawnia pasaż jelitowy, z czego jest najbardziej znany, ale ma też korzystny wpływ na metabolizm. Błonnik obniża średnią, a zwłaszcza poposiłkową glikemię, dlatego tak ważne jest, by diabetycy dbali o jego zawartość w swoim menu. Latem jednym z najlepszych źródeł błonnika są świeże jeżyny.

Czwartym i najważniejszym powodem, dla którego jeżyny powinny się znaleźć w diecie osób z cukrzycą, insulinoopornością i genetycznie nimi obciążonych jest fakt, że te pyszne owoce hamują przyswajanie węglowodanów. Dzieje się to za sprawą zawartych w jeżynach związków, które hamują alfa-amylazę i alfa-glukozydazę, czyli dwa podstawowe enzymy odpowiedzialne za metabolizm węglowodanów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois porównali skuteczność jeżyn w aspekcie wyrównywania poziomu cukru we krwi do działania leków przeciwcukrzycowych. U osób regularnie spożywających jeżyny, działanie owoców było zbliżone do działania farmaceutyków.

Jeżyny: Więcej niż owoc dla cukrzyków

Fioletowe, ciemnogranatowe czy wręcz czarne jeżyny wysycone są pokaźną dawką antyoksydantów, którym zawdzięczają szereg innych właściwości zdrowotnych. Wśród najważniejszych trzeba wymienić:

- jeżyny skutecznie hamują toksyczne działanie wolnych rodników,

- dzięki wysokiej zawartości witaminy E, nazywanej "strażniczką młodości", jeżyny opóźniają procesy przedwczesnego starzenia komórek,

- chronią przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, takich jak wspomniana już cukrzyca, a także miażdżyca, nadciśnienie i nowotwory. Jak podają naukowcy z Uniwersytetu z Ohio, jeżyny mają najsilniejszy potencjał antynowotworowy wśród wszystkich leśnych owoców,

- obfitują w witaminę C, która chroni przed infekcjami, dlatego jeżyny warto zamknąć w słoikach na sezon jesienno-zimowy,

- dzięki bogactwu witaminy A, jeżyny wspierają narząd wzroku i poprawiają kondycję skóry,

- są skarbnicą cennego dla serca potasu i dobrym wsparciem dla całego układu sercowo-naczyniowego, jeżyny sprzyjają normalizacji poziomu ciśnienia tętniczego krwi,

- są ważnym źródłem wapnia i fosforu - pierwiastków kluczowych nie tylko dla kości i zębów, ale też optymalnej pracy systemu nerwowego,

- jeżyny obfitują w magnez, który - do spółki z potasem - wspiera pracę serca, jest też ważny dla funkcjonowania mózgu i prawidłowego przebiegu zdolności poznawczych.

Jeżyny od kuchni

Sezon na te pyszne owoce jest relatywnie krótki i, co istotne, pokrywa się z innymi letnimi przysmakami. Warto więc zachować go na pozostałe miesiące roku. Co można zrobić z jeżyn?

Latem warto nacieszyć się smakiem surowych, świeżych owoców, a także kompotem, w którym jeżyny można połączyć na przykład z jabłkiem. Jeżyny są wdzięcznym dodatkiem do letnich deserów, takich jak lody, gofry czy naleśniki. Sprawdzą się też w domowych wypiekach, babeczkach à la muffinki, tradycyjnie pieczonych ciastach czy przyrządzanych bez obróbki cieplnej, jak na przykład sernik na zimno.

Na okres jesienno-zimowy, jak i na wiosnę, warto zaopatrzyć w jeżynowe przysmaki zarówno zamrażarkę, jak i zakamarki spiżarni. Owoce z powodzeniem można mrozić i wystawiać na działanie wysokiej temperatury. Doskonale smakują jeżynowe dżemy, powidła i konfitury oraz soki. Nie brak też miłośników domowej roboty win z jeżyn. Te owoce dają szereg możliwości wykorzystania i wiele powodów, by się w nich rozsmakować, dla zdrowia.

