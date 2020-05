Kamienie żółciowe? Natura ci pomoże!

Zanim zdecydujesz się na radykalną terapię, spróbuj pozbyć się dolegliwości domowymi sposobami oraz dietą.

Zdjęcie Podczas ataku bólu przyda ci się wypełniony ciepłą wodą termofor /123RF/PICSEL

Powstają podczas trawienia i wędrówki żółci z woreczka do dwunastnicy. Kryształki cholesterolu i soli żółciowych zbijają się w różnej wielkości grudki, tworząc kamienie.



Mogą wywoływać ostry ból w prawej części brzucha: u góry pod żebrami, promieniujący do pleców i prawej łopatki. Innymi objawami są nudności, wymioty oraz jasne stolce i biegunka.



Zgodnie z zaleceniami medycyny naturalnej, podczas ataku warto posmarować brzuch olejem rycynowym, przykryć ręcznikiem i przyłożyć ciepły termofor na godzinę.

Najczęstszą metodą leczenia jest operacja. Wycina się je razem z pęcherzykiem żółciowym, żeby zapobiec nawrotom. Zabieg (cholecystektomia), jest jedną z najczęstszych interwencji chirurgicznych przeprowadzanych u dorosłych. Możesz jednak spróbować powalczyć z kamieniami w woreczku naturalnymi sposobami.

Oczyszczanie woreczka żółciowego

Chodzi o to, aby kamienie zmiękły i zmniejszyły się, by potem skłonić organizm do wypłukania ich. Intensywna kuracja trwa od 2 do 5 dni. Głównym jej elementem jest spożywanie specjalnej mikstury z oliwy z oliwek (dwa kieliszki) i cytryny (sok wyciśnięty z połowy). W tym czasie można jeść tylko warzywa i to w małej ilości. Łagodniejsza wersja oczyszczania polega na tym, że je się normalnie, a wieczorem, przed snem, wypija oliwną miksturę. Taka terapia powinna się rozprawić z kamieniami w czasie 2-3 tygodni.

Sok i ocet jabłkowy

Napitki te można spożywać osobno albo wymieszać. Do szklanki soku jabłkowego dodaj łyżkę lub dwie octu i taki koktajl pij trzy razy dziennie. Kuracja nie jest wskazana, jeśli masz cukrzycę albo wrzody żołądka - zarówno jeden jak i drugi składnik podrażniają żołądek.

Karczochy

Badania potwierdziły, że usprawniają pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego oraz stymulują produkcję żółci, która napływając do woreczka, może "wypchnąć" tę stwardniałą. Karczochy da się gotować na parze, piec, grillować lub marynować. Wyciąg z nich można zażywać w postaci suplementu, ale skonsultuj to z lekarzem.