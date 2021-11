Kim jest podolog?

Podolog nie jest lekarzem, ale może współpracować m.in. z dermatologiem lub chirurgiem. Jest to zawód związany z kosmetologią. Podolog przede wszystkim zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób stóp.



Dbanie o stopy nie powinno odbywać się tylko pod względem estetycznym. Bardzo ważne jest również dbanie o nie pod kątem zdrowotnym. To właśnie zadaniem podologa jest zajmowanie się schorzeniami związanymi ze stopami.



Zdjęcie Podolog pomoże w walce z pękającą skórą pięt / 123RF/PICSEL

Można się do niego zwrócić w przypadku zarówno poważnych chorób, jak i mniejszych dolegliwości. Podolog zajmuje się również masażem, profesjonalnym obcinaniem paznokci, a także doradzaniem w kwestii pielęgnacji stóp.



Reklama

Kiedy wybrać się do podologa?

Przez to, że zawód podologa nie jest za bardzo znany, to niewiele osób wie, z jakimi dolegliwościami się do niego zwrócić.



Na wizytę u podologa można umówić się, jeśli borykamy się m.in. ze zrogowaceniem skóry na stopach, nadmierną potliwością i pękającą skórą pięt. Podolog powinien także rozwiązać problem brzydkiego zapachu oraz infekcji bakteryjnych i grzybiczych.



Do podologa warto się wybrać, gdy widzimy zmiany na płytce paznokcia. Podolog pomoże, gdy m.in. zwija się ona w rurkę lub gdy występuje zanik płytki paznokciowej.

Ponadto podologa warto odwiedzić, gdy borykamy się z wrastającymi paznokciami lub zapaleniem wałów paznokciowych. Oprócz tego podolog zajmuje się leczeniem stopy cukrzycowej.

Czytaj więcej:



Jak zwalczyć jesienną chandrę i zapobiec chorobom?

Lęk przed seksem

Równowaga w życiu, czyli co składa się na dobrostan



Zobacz także: