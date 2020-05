Kobiece libido zmienia się z czasem. Mówi się, że nawet z czasem rośnie, w przeciwieństwie do męskiego... Kiedy i w jakich okolicznościach panie mają największą ochotę na zbliżenia?

Kobiety po trzydziestce, czterdziestce i starsze mają opinię szczególnie gorących kochanek

Wiele kobiet zapytanych o najpiękniejsze, najbardziej satysfakcjonujące stosunki seksualne w życiu, wskazuje na te, które odbywały podczas drugiego trymestru ciąży. Dlaczego?



W drugim trymestrze zwykle mijają wczesnociążowe dolegliwości, niedogodności związane z końcówką ciąży jeszcze się nie pojawiły, wraca dobre samopoczucie. Przyszłe mamy wówczas nierzadko czują się bardzo atrakcyjne - ich ciała stają się apetycznie zaokrąglone (same zwracają na to uwagę, zwłaszcza jeśli wcześniej nosiły staniki oznaczone literką A).



Co ważne, w tym czasie strefy erogenne są bogato ukrwione, wrażliwe na dotyk i pieszczoty - w czasie seksu reagują wyjątkowo intensywnie. Z tego powodu kobiety, które nigdy wcześniej nie przeżyły orgazmu lub miały problemy z jego osiągnięciem, właśnie podczas drugiego trymestru ciąży uczą się czerpać prawdziwą radość z seksu.

Za sprawą hormonów rośnie popęd seksualny pań, znika problem suchości pochwy. Może nawet pojawić się "kobiecy wytrysk" czyli zwiększona wilgotność w miejscu intymnym podczas szczytowania lub tuż przed nim.

Ten szczególny czas zapewnia wyjątkowe doznania także mężczyznom - choć dla niektórych seks z ciężarną partnerką wciąż jest tematem tabu, większość bardzo sobie ceni nowe doświadczenia. Odmienione ciało partnerki wydaje się im niezwykle pociągające (zaokrąglone piersi, ciemniejsza pigmentacja sutków, gładka skóra i ten błysk w oku!), a matka natura zagwarantowała jeszcze jeden, nieco niespodziewany bonus - podczas ciąży wejście do pochwy jest ciaśniejsze niż zwykle, stąd bardziej intensywne odczucia.

Jeśli ciąża rozwija się prawidłowo, można kontynuować współżycie niemal do samego końca jej trwania. Gdy pojawią się wątpliwości najlepiej skonsultować się z ginekologiem, który odpowie na wszystkie pytania przyszłych rodziców.

Ale wcale nie trzeba stanu odmiennego, by odpalić w sypialni fajerwerki. Czasami wystarczy... poczekać. Amerykańscy naukowcy chcąc dowiedzieć się, jak i dlaczego zmienia się popęd seksualny kobiet, przebadali reprezentatywne próby złożone z pań w różnym wieku. Wnioski mogą zaskakiwać, ale mają racjonalne, biologiczne wytłumaczenie.



Badane podzielono na trzy grupy, w najmłodszej znalazły się nastolatki i kobiety poniżej 26. roku życia, w drugiej panie liczące od 27 do 45 lat, w najstarszej znalazły się osoby mające więcej niż 45 lat. Naukowcy wykorzystując różne narzędzia badawcze, np. ankiety, odkryli, że to kobiety z drugiej grupy były najbardziej aktywne seksualnie, prowadziły najbardziej urozmaicone życie erotyczne i najczęściej snuły takież fantazje. Dlaczego?



Jak wiadomo, płodność kobiety maleje z wiekiem, a po menopauzie wygasa. Zdaniem uczonych rosnące libido ma zwiększyć szansę za zapłodnienie w czasie, który sam organizm uznaje za "ostatni dzwonek". U kobiet najmłodszych taki naturalny doping z reguły nie jest potrzebny, bo w przypadku tak młodego i zdrowego organizmu problemy z zajściem w ciążę zdarzają się rzadziej. Około 30. urodzin te trudności stają się coraz bardziej realne, ale częstsze stosunki seksualne sprzyjają zapłodnieniu.

Dodatkowo, kobiety po 30-stce są bardziej świadome swoich potrzeb, preferencji, a także swojego ciała. Wzrasta ich pewność siebie, doświadczenie i poczucie własnej atrakcyjności, co nie jest bez znaczenia podczas budowania odpowiedniego nastroju w sypialni. Nic dziwnego, że wszystko to wyjątkowo podoba się mężczyznom. Ich zdaniem kluczową kwestią w łóżku jest kobiecy... entuzjazm.

