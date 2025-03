Badanie opublikowane w "Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology" wykazało, że spożywanie kawy zaburza wchłanianie witaminy D do organizmu. Najprawdopodobniej kofeina zmniejsza ilość receptorów witaminy D na komórkach odpowiedzialnych za mineralizację kości. Z kolei niedobór witaminy D zmniejsza też przyswajanie wapnia i fosforu. Zapewne z tego względu u osób przekraczających ilość spożywanej kofeiny (także przez picie coli) wykryto utratę masy kostnej i wysokie ryzyko wystąpienia osteoporozy.