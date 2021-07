Kokos: Ma więcej atutów, niż myślisz

Kokos: twarda z niego sztuka

Owoc palmy kokosowej zawiera wiele składników odżywczych, którym zawdzięcza liczne właściwości zdrowotne. W naszych sklepach jest dziś powszechnie dostępny, ale Polacy wciąż najczęściej sięgają po wiórki kokosowe. Surowy kokos jest dla nas raczej okazjonalnym rarytasem.



Warto to zmienić, bo zarówno miąższ owocu, jak i woda kokosowa, mogą przynieść wiele korzyści - szczególnie latem. Jednym z trunków polecanych na upalne dni jest woda z kokosów z sokiem z zielonego ogórka. To smaczne i orzeźwiające połączenie odżywia, nawadnia i skutecznie wychładza rozgrzane ciało.

Kokos: warstwa po warstwie

Dobranie się do miąższu wymaga trochę zachodu, ale warto się postarać. Wbrew powszechnemu przekonaniu kokosowa skóra, zwana koirą, jest cienka. Stanowią ją bowiem jedynie brązowe włókna. Twarda skorupa, która skrywa się pod włóknami, to zdrewniała pestka. A w jej wnętrzu wszystko, co najpyszniejsze: biały miąższ i woda kokosowa.



Choć największe kokosy osiągają pokaźne rozmiary - mogą ważyć nawet 2,5 kilograma, w powszechniej sprzedaży królują mniejsze. Ich waga nie przekracza zazwyczaj połowy kilograma.



Kokos dla zdrowia

Liczne witaminy i składniki mineralne, a także błonnik i, co prawda nasycone, ale szybko metabolizowane przez ludzki organizm, kwasy tłuszczowe dają tej roślinie wiele właściwości leczniczych. Ma je zarówno woda kokosowa, jak i miąższ oraz pozyskiwany z niego olej kokosowy.



Wymieńmy najważniejsze kokosowe atuty:

- ma działanie bakteriobójcze, dlatego, podobnie jak czosnek czy cebula, bywa nazywany naturalnym antybiotykiem,

- poprawia odporność,

- stymuluje komórki mózgowe do lepszej pracy, zapobiega rozwojowi choroby Parkinsona i Alzheimera,

- poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego i stymuluje procesy metaboliczne,

- ma korzystny wpływ na stan skóry, włosów i paznokci,

- działa jak pełnowartościowy zastrzyk energii,

- sprzyja obniżeniu cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi, w efekcie wspiera serce,

- woda kokosowa uzupełnia elektrolity (jest doskonała na upalne letnie dni),

- chroni jamę ustną przez drobnoustrojami chorobotwórczymi,

- hamuje rozwój próchnicy.

Wiórki kokosowe

Właściwości odżywcze świeżego soczystego miąższu, w dużej części, zawierają również lubiane przez Polaków wiórki kokosowe. Są swoistym hitem wśród dodatków do ciast i deserów. Warto zwrócić uwagę na ich skład. Do niedawna powszechnie stosowanym konserwantem był w ich przypadku dwutlenek siarki, związek o właściwościach przeciwutleniających i jednocześnie toksyczny dla zdrowia.



Zanim sięgniesz po kolejną paczkę, przeczytaj skład. Dziś bez kłopotu kupisz wiórki wolne od siarki.



