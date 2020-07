Łacińską nazwę lnu (linum usitatissimum) możemy przetłumaczyć jako „bardzo użyteczny”, co jest zwięzłą i trafną definicją rośliny. Dziś len wraca do łask, zarówno w kuchni, jak i w modzie.

Lniane tkaniny wykorzystywano chętnie już w starożytnym Egipcie. Do dziś są cenione, choć na wiele lat zostały wyparte przez łatwiejszą w uprawie i przetwórstwie bawełnę.

Len kontra bawełna i rzepak

Jeszcze w XX wieku wiele upraw lnu zlokalizowanych było w Polsce. Ich powierzchnie drastycznie zmalały w latach 80. i 90., kiedy bawełna wyparła len z rynku tekstylnego, a rzepak ze spożywczego.

Dziś, gdy rośnie nasza świadomość ekologiczna i coraz dokładniej przyglądamy się zużyciu wody, len wraca do gry. Jego uprawa wymaga zdecydowanie mniej wody niż uprawa bawełny. Len po wykorzystaniu rozkłada się całkowicie, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla środowiska.

Zalety lnianych tkanin

Przędza lniana jest wyjątkowo trwała, ma dużą odporność na tarcie i rozciąganie. Jest przecież wykorzystywana do produkcji lin okrętowych i żagli, które najlepiej weryfikują jej odporność. Len działa antybakteryjnie, jest wykorzystywany do produkcji opatrunków.

Atutem lnianych ubrań jest ich przewiewność i higroskopijność (zdolność do wchłaniania wilgoci), są najlepszym wyborem na upalne, letnie dni. Dzięki swoim właściwościom, tkaniny lniane skutecznie odstraszają mole, bakterie i grzyby, zapewniając komfort noszenia i higienę. Len daje optymalny mikroklimat w sferze skóra-odzież. Nie wpływa na zwiększenie potliwości, nie powoduje wzrostu temperatury ciała (jak sztuczne tkaniny), nie gromadzi na powierzchni odzieży ładunków elektrostatycznych. Jest szczególnie polecany osobom ze skłonnością do alergii.

Korzyści z lnu w diecie

Olej i siemię lniane zyskują w ostatnim czasie coraz większą rzeszę zwolenników. Len obfituje w szereg cennych dla zdrowia składników odżywczych, takich jak: kwasy tłuszczowe omega-3, błonnik, białka, lignany, witaminy i składniki mineralne.

Siemię lniane

Nasiona lnu (w postaci nieprzetworzonej) są cennym źródłem tokoferoli. Tokoferole to klasa organicznych związków chemicznych, z których wiele ma aktywność witaminy E, określanej jako witamina młodości - hamuje procesy przedwczesnego starzenia komórek, przeciwdziała rozwojowi chorób. Siemię lniane ma szereg wskazań zdrowotnych. Jest zalecane dla wsparcia gospodarki węglowodanowej organizmu, poleca się je borykającym się z zaparciami i dyskomfortem związanym z zespołem jelita drażliwego, w profilaktyce chorób nowotworowych, miażdżycy, przy nadciśnieniu tętniczym i podwyższonym poziomie cholesterolu.

Olej lniany

Olej lniany to jeden z najlepszych rodzajów tłuszczu. Warunkiem skorzystania z jego zdrowotnych właściwości jest włączanie oleju lnianego do diety wyłącznie na zimno (jako dodatek do sałatek). Absolutnie nie wolno poddawać go obróbce termicznej. Kupując olej lniany, zawsze wybierzmy tłoczony na zimno, to z niego pozyskamy cenne dla zdrowia kwasy omega-3. Dla zachowania właściwości odżywczych i zdrowotnych powinien być przechowywany w ciemnym i chłodnym miejscu. Optymalnym rozwiązaniem dla oleju lnianego są butelki z ciemnego szkła, przetrzymywane w lodówce.

Ewa Koza, mamsmak.com