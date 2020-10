Łuszczyca: Choroba, z którą trzeba nauczyć się żyć

Choć zmiany widzimy na skórze, przyczyna choroby związana jest z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu organów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby. Dlatego kluczowa w życiu z łuszczycą jest właściwa dieta. Co jeść, a czego unikać?

Łuszczyca jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Życie z nią, jak w przypadku każdej jednostki chorobowej, wymaga oswojenia i zaakceptowania oraz stosowania diety, która pomoże ograniczyć uciążliwe objawy.

Łuszczyca jest chorobą dieto zależną, dlatego warto jak najszybciej nauczyć się, co sprzyja poprawie, a co zaostrza jej przebieg. Nie ma tu uniwersalnych wytycznych, które byłyby jednoznaczne w każdym przypadku.



Jest grupa produktów z czarnej listy i produktów rekomendowanych dla borykających się z łuszczycą, te warto potraktować jako punkt wyjścia i jedząc obserwować reakcje organizmu. Dosłownie przetestować na własnej skórze, co ciało akceptuje, a co odrzuca.



Produkty z czarnej listy



Osoby dotknięte łuszczycą w pierwszej kolejności powinny wykluczyć z jadłospisu następujące produkty:

- alkohol;



- tytoń;



- kawę;



- czekoladę i inne słodycze;



- owoce cytrusowe;



- warzywa psiankowate, takie jak: ziemniak, pomidor, papryka, bakłażan;



- ostre przyprawy, z naciskiem na pieprz kolorowy;



- tłuste mięsa - w szczególności tłusta wołowina, wieprzowina, gęsina, mięso kaczki;

- sery pleśniowe;



- żółte sery;



- produkty typu fast food;



- żywność wysokoprzetworzoną.