Mają mało kalorii, niski indeks glikemiczny, są źródłem błonnika. Jedz, gdy chcesz schudnąć

Oprac.: Łukasz Piątek Zdrowie

Gruszka to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych, najsmaczniejszych i łatwo dostępnych owoców, który mimo to w Polsce nie jest tak często spożywany, jak w przypadku innych, europejskich krajów. Dla porównania - we Włoszech konsumpcja osiąga poziom 10 kg rocznie na osobę, z kolei w kraju nad Wisłą są to zaledwie 2 kg.

Zdjęcie Gruszka to nie tylko doskonały smak, ale również mnóstwo witamin i minerałów / 123RF/PICSEL