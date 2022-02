Maniok: Zdrowy zamiennik ziemniaków

Zdrowie

Dołącz do nas:

Polacy kochają ziemniaki, a czasem warto sięgnąć po ich egzotyczny zamiennik. Świetnie sprawdzi się tej roli maniok. Warzywo, które ma wysoką wartość odżywczą i wiele korzyści dla zdrowia. Dobrze poszukać go na sklepowych półkach, szczególnie w lutym. U schyłku zimy, po długich miesiącach z niedoborem światła słonecznego, wiele osób skarży się na spowolniony metabolizm, a maniok jest jednym z najlepszych katalizatorów trawiennych. Co jeszcze zyskamy, włączając go do menu i kiedy może być trujący? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Maniok w Europie zyskuje coraz większą popularność / 123RF/PICSEL