Marchew – to opłaca się jeść!

Ciągle się zastanawiasz czy marchew jest owocem, czy warzywem? Jakkolwiek jej nie zaklasyfikować, jest niezwykle cenną odżywczo rośliną, która warto włączyć na stałe do jadłospisu. Dziś dziesięć pomysłów na serwowanie marchwi.

Zdjęcie W Portugalii z marchwi robione są dżemy /123RF/PICSEL

Owoc czy warzywo - jak to ugryźć?



Wyjaśnienie jest niejednoznaczne. Okazuje się bowiem, że w urzędowej klasyfikacji Unii Europejskiej marchew uznawana jest za warzywo, jednak z uwagi na fakt, że w Portugalii z marchwi robione są dżemy - w rozumieniu dyrektywy ustalającej parametry ich produkcji, marchew należy traktować jak owoc. Wniosek jest jeden - czy nazwiemy marchew warzywem, czy owocem nie popełnimy błędu.



Działanie lecznicze marchwi



Żadna roszada w klasyfikacji nie odbierze marchwi cennego pakietu wartości odżywczych i potencjału leczniczego. Już medycyna ludowa chętnie korzystała z marchwi do łagodzenia różnych dolegliwości. Warto wiedzieć jak ją podawać, by osiągnąć pożądany efekt.



Sok z marchwi



Świeży sok z marchwi ma wysoką wartość odżywczą, jest rekomendowany przy anemii, niedożywieniu, kłopotach z zasypianiem (u dzieci) i przeciw pasożytom jelitowym.



Zupa marchwiowa



Świeżo ugotowaną zupę marchwiową warto serwować maluchom borykającym się z nawracającymi biegunkami.



Surowa marchew

Surowa marchew, z uwagi na bogactwo błonnika, jest skutecznym antidotum na zaparcia. Powinny ją jak najczęściej spożywać osoby, którym dokucza spowolniony metabolizm.



Odkwaszamy organizm



Surowa marchew to dobry wybór dla przywrócenia równowagi kwasowo-zasadowej, która jest kluczem do zdrowia w każdym aspekcie. W dobie wysokoprzetworzonej żywności większość z nas ma problem z zakwaszeniem komórek, musimy więc świadomie włączać do diety produkty alkalizujące, w tym marchew. Z uwagi na wysoką zawartość surowych włókien roślinnych (błonnika) marchew działa też jak naturalna szczoteczka do zębów i pomaga odświeżyć oddech.