Margaryna w kostce: czy na pewno jest zdrowa?

Margaryny w kostce (twarde) przeznaczone są do pieczenia i smażenia. Nie nadają się do smarowania pieczywa.

Ten rodzaj margaryn powstaje w wyniku uwodornienia olejów roślinnych. Zawierają duże ilości niekorzystnych tłuszczów nasyconych, zwłaszcza trans.

Tłuszcze trans podnoszą poziom "złego" cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów we krwi. Znacznie obniżają też tzw. dobry cholesterol (HDL), co skutkuje pojawianiem się zmian miażdżycowych w tętnicach. A to zwiększa ryzyko wylewów, udaru niedokrwiennego mózgu i zawałów serca.

Uważaj na te składniki:

Olej palmowy

Zawiera 45-50 proc. niekorzystnych dla organizmu nasyconych kwasów tłuszczowych.





Cukier

Dodawany jest do niektórych margaryn. Przyczynia się np. do powstawania nadwagi, zwłaszcza gdy spożywamy go w połączeniu z tłuszczem.





Emulgatory

Mono-i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych mogą szkodzić, gdy w procesie produkcji dostaną się do nich metale ciężkie.





Alginian potasu

Jest to konserwant, który u wrażliwych osób może źle wpływać na wchłanianie składników odżywczych.





Przepis na domową margarynę

W wąskim wysokim pojemniku wymieszaj 90 ml napoju sojowego, 40 ml soku z marchwi i 1 łyżeczkę soku cytrynowego. Posól.



W drugiej misce wymieszaj po 55 ml oleju słonecznikowego, rzepakowego i 70 ml kokosowego. Dodaj napój z sokiem.



Miskę z mieszanką ustaw na misie z lodem i mieszaj, aż zgęstnieje. n Włóż do lodówki, gdy masa będzie kremowa.