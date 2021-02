​Masz kłopoty z nadwagą? Lepiej nie oglądaj programów kulinarnych

Oglądanie programów kulinarnych to świetna rozrywka, która dodatkowo pozwala nieco podszlifować warsztat kulinarny i zaczerpnąć wiele inspiracji. Jednak ma ono jedną wadę. Jak udowadniają najnowsze badania obserwowanie gotujących bohaterów kulinarnych programów może prowadzić do przejadania się i zwiększać ryzyko otyłości.

Zdjęcie Naukowcy przekonują, że już samo oglądanie jedzenia pobudza nasz apetyt, potęguje myślenie o jedzeniu, ale również wpływa na porcje jedzenia /123RF/PICSEL

Badacze z University of Surrey zbadali, jak oglądanie programów kulinarnych może wpływać na apetyt widzów. Uczestnicy badania zostali podzieleni na grupy i poproszeni o postępowanie według instrukcji. Jedna z badanych grup miała za zadanie oglądanie filmu, na którym przygotowywano serowy wrap. Druga grupa miała przygotować danie według prezentowanej instrukcji, trzecia grupa na 10 minut przed posiłkiem miała za zadanie pokolorować obrazek.

Eksperyment wykazał, że osoby obserwujące proces przygotowywania jedzenia jadły o 14 proc. więcej w porównaniu z innymi ochotnikami. Badani przyznali, że obserwowanie kulinarnych popisów na ekranie zwiększyło ich apetyt i ochotę na jedzenie. Dotyczyło to również osób, które obserwowały proces gotowania w tym samym czasie przygotowując własny posiłek, w ich przypadku ten odsetek wynosił 11 proc.

Najmniejszym łaknieniem wykazała się grupa ochotników, która przed posiłkiem kolorowała obrazek. Tym samym naukowcy wskazują, że doskonałym sposobem na pohamowanie apetytu jest zwyczajne odwrócenie uwagi i myśli o jedzeniu.

Jak tłumaczą naukowcy, już samo oglądanie jedzenia pobudza nasz apetyt, potęguje myślenie o jedzeniu, ale również wpływa na porcje jedzenia, które spożywamy.

Co ciekawe to, co oglądamy może również wpłynąć na nasze wybory żywieniowe. Badanie wskazało bowiem, że oglądanie niezdrowej żywności powoduje zwiększone jej spożycie. Sugerują zatem, aby swoje kulinarne zainteresowanie i pasję do różnorodnych programów i filmików kulinarnych skoncentrować na zdrowej żywności, co może zwyczajnie przyczynić się do zwiększenia jej ilości w naszej diecie, wskazują badacze na łamach czasopisma "Appetite", w którym opublikowano odkrycia.

