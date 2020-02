Medytacja: antidotum na stres i ból

Nowe badanie wykazało, że już 30-minutowe wprowadzenie do medytacji skutecznie łagodzi stres i uśmierza ból fizyczny. Pozytywny wpływ praktyk medytacyjnych dostrzeżono nawet u osób, które nigdy wcześniej ich nie stosowały.

Popularność medytacji rośnie. Nic w tym dziwnego - eksperci przekonują, że praktyki mindfulness są doskonałym sposobem na walkę z codziennym stresem i negatywnymi emocjami. Jedno z najnowszych badań naukowych, którego wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie "Social, Cognitive and Affective Neuroscience", dowiodło, że medytacja nie tylko wywiera pozytywny wpływ na naszą psychikę, ale i niweluje fizyczny ból. I to nawet u początkujących osób.

Uczeni z Yale University sugerują, że praktyki medytacyjne wpływają na dwa obszary ludzkiego zdrowia, redukując dolegliwości bólowe oraz regulując emocje. Przebadali oni 17 osób w wieku od 18 do 45 lat. W ramach badania przeprowadzono dwa eksperymenty. Podczas pierwszego uczestnicy mieli za zadanie przyglądać się 30 obrazom przedstawiającym negatywne zjawiska. Na drugim etapie badania otrzymywali oni bodźce bólowe i termiczne.

Zanim przystąpiono do badania, uczeni przez 30 minut szkolili uczestników z zakresu medytacji i technik uważności. Poinstruowano ich, by "bez względu na odczucia, reagowali naturalnie i zaakceptowali swoje doświadczenia". Mieli oni skoncentrować się na chwili obecnej i przyjąć każde doznanie takim, jakie jest, "pozwalając na jego istnienie, nie próbując go uniknąć".

Rezultaty eksperymentu wykazały, że badani w stanie uważności zgłaszali zarówno mniej negatywnych emocji, jak i dolegliwości związanych z bólem fizycznym.

- Regulacja emocji przy użyciu praktyk mindfulness wiąże się ze zmniejszoną odpowiedzią ciała migdałowatego na negatywne obrazy oraz łagodniejszą reakcją systemu nerwowego na bodźce bólowe - wyjaśnia Hedy Kober, profesorka psychiatrii i psychologii na Yale University i główna autorka badania.



Uczona dodaje, że medytację warto wykorzystać także w leczeniu chronicznego bólu.



- Zdolność do skoncentrowania się na chwili, w której odczuwamy ból lub negatywne emocje, sugeruje, że praktyka uważności może przynieść korzyści również w leczeniu stanów przewlekłych. Nawet jeśli brak nam doświadczenia w medytacji - konkluduje.