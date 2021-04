Mieszkańcy tej wyspy dożywają setki. Oto ich sekret!

Dan Buettner od lat bada zwyczaje mieszkańców niebieskich stref, którzy wyróżniają się doskonałym zdrowiem i ponadprzeciętną długością życia. Jednym z sekretów ich długowieczności jest odpowiednio skomponowany jadłospis. Ekspert postanowił podzielić się z fanami przepisem inspirowanym dietą ludzi zamieszkujących tzw. Blue Zones. Jego kokosowy pudding z nasionami chia stanowi skarbnicę witamin, białka, błonnika i przeciwutleniaczy.

Zdjęcie Ikaria - grecka wyspa na Morzu Egejskim to jedna z niebieskich stref / 123RF/PICSEL

Dieta mieszkańców niebieskich stref stanowi nie lada inspirację dla specjalistów z zakresu odżywiania. Dzięki odpowiednio skomponowanemu menu, w którym główną rolę odgrywają owoce, warzywa i lokalne produkty, ludzie ci są w stanie zachować doskonałe zdrowie aż do późnej starości. Jak podkreśla Dan Buettner, wielokrotnie nagradzany dziennikarz i autor książek, który większość zawodowego życia poświęcił badaniom nad zwyczajami mieszkańców niebieskich stref, członkowie tych społeczności swoją sprawność i nienaganne zdrowie zawdzięczają nie żywieniowym restrykcjom, a umiarowi i intuicji.

"Nie liczą obsesyjnie kalorii, nie biorą suplementów, nie ważą składników i nawet nie czytają zbyt uważnie etykiet. Oni po prostu celebrują jedzenie, sięgając po pokarmy, które im służą i poprawiają samopoczucie" - wyjaśnia ekspert w swojej bestsellerowej książce kulinarnej "The Blue Zones Kitchen: 100 Recipes to Live to 100". Buettner postanowił podzielić się z fanami pochodzącym z owej książki przepisem na odżywczy pudding, który nie tylko zachwyca kremową konsystencją i słodkim, kokosowym smakiem, ale także stanowi prawdziwą skarbnicę witamin i mikroelementów.

Wszystko za sprawą nasion chia, które są bazą tego deseru. Jak zaznacza Buettner, zaliczane do grupy produktów nazywanych superfoods nasiona chia odgrywają kluczową rolę w diecie mieszkańców niebieskich stref. "Zawierają potężną dawkę składników odżywczych, a także zwiększającą poziom energii mieszankę kwasów tłuszczowych omega-3, błonnika, białka, witamin i przeciwutleniaczy. Produkt, który zyskał ostatnio na popularności, ma w istocie starożytne korzenie - u Majów nasiona chia były tradycyjnym pożywieniem wojowników, gdyż dodawały im energii i zwiększały wytrzymałość. Ten deser jest na tyle zdrowy, że można go zjeść nawet na śniadanie" - wyjaśnia w opublikowanym na Instagramie poście ekspert.

Do przygotowania sześciu porcji puddingu będziemy potrzebować jednej szklanki śmietanki kokosowej, jednej szklanki mleka kokosowego, które zastąpić możemy sojowym lub migdałowym, trzech łyżek syropu z agawy lub miodu, pół łyżeczki startej skórki z cytryny oraz pół szklanki nasion chia. "Śmietankę, mleko, skórkę z cytryny oraz syrop z agawy dokładnie wymieszaj, po czym zalej powstałą masą nasiona chia. Wszystko raz jeszcze wymieszaj, przykryj folią i odstaw do lodówki na co najmniej 40 minut lub całą noc. Przed podaniem udekoruj ulubionymi owocami, nasionami i orzechami" - instruuje Buettner.