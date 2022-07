Skup się na trzech częściach ciała

Higiena to niezwykle ważna rzecz dla zachowania naszego ciała w zdrowiu. Większość z nas przynajmniej raz dziennie kąpie się lub bierze prysznic. Jednak być może robimy to za często, a dokładniej - myjemy zbyt wiele części ciała, więcej niż jest to konieczne.

Może zniszczyć pożyteczne bakterie pozwalające ludzkiemu mikrobiomowi odróżniać dobre, korzystne dla nas patogeny od tych złych, działających szkodliwie. Nasz organizm potrzebuje niektórych bakterii i wirusów znajdujących się na powierzchni skóry mówi o zbyt częstym myciu dr Robynne Chutkan

Zamiast myć codziennie całe ciało, eksperci radzą, aby skupić się dokładnie tylko na tych trzech jego częściach:

okolice intymne

pachy

stopy

Zdjęcie Pozostałe części ciała jedynie spłucz wodą - sugerują eksperci / 123RF/PICSEL

Zbyt dokładne mycie może szkodzić

Te części naszego ciała wymagają codziennego mycia i dokładnej pielęgnacji, ponieważ są najbardziej narażone na rozwój grzybów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Oczywiście oprócz tego konieczne jest regularne mycie rąk i twarzy.

Reklama

Resztę ciała powinniśmy codziennie tylko opłukiwać wodą, natomiast nie ma potrzeby ich dokładnego szorowania gąbką czy mydłem. W ten bowiem sposób ścieramy naskórek, który jest naturalną barierą ochronną naszej skóry. Również kosmetyki należy dobierać z rozsądkiem.

Nasz układ immunologiczny potrzebuje pewnej stymulacji poprzez normalne mikroorganizmy, brud i inne czynniki środowiskowe, aby wytworzyć ochronne przeciwciała i pamięć immunologiczną. (...) Częstsze prysznice przez całe życie mogą zmniejszyć zdolność układu odpornościowego do prawidłowego funkcjonowania opinię podziela także dr Robert H. Shmerling

***

Zobacz również:

Podlej drożdżami, a efekty cię zaskoczą! Trik nie tylko na storczyki

Nie tylko 13. i 14. emerytura. Oto wszystkie ulgi dla seniorów

Jak pobudzić hortensje do kwitnienia?