Mylące oznaki raka jelita grubego

Na wczesnym etapie, gdy szanse na wyleczenie są największe, choroba ta daje niejednoznaczne objawy. Można by się spodziewać, że rak jelita wywołuje bóle brzucha. A tymczasem jego symptomy kierują naszą uwagę w inną stronę. Jakie to objawy?

Zdjęcie Przeciągające się i nawracające wzdęcia to jeden z nieoczywistych objawów raka jelita grubego /123RF/PICSEL

Anemia

Krwawienie z odbytu i budzący lęk obraz czerwonego papieru toaletowego może być oznaką raka jelita, ale dopiero w postaci zaawansowanej. Nim do tego dojdzie, rozwijające się zmiany mogą powodować mniejsze krwawienia, we wnętrzu jelita. Ilości traconej krwi są na tyle nieduże, że - wymieszane z odchodami - niewidoczne.



Nierzadko drobne krwawienia z jelit występują nawet pół roku wcześniej, nim pojawią się w odbycie. Codzienne, choćby niewielkie, oznaczają, że ciało traci krew szybciej, niż jest w stanie ją produkować. Z doświadczenia proktologów wynika, że nie wiadomo skąd się biorąca anemia może być jednym z pierwszych symptomów raka jelita, zwłaszcza u kobiet po menopauzie!

Gorsza kondycja i krótszy oddech

Jest to także związane z utratą krwi. Kiedy dochodzi do wewnętrznego krwawienia, a ciało nie nadąża z produkcją krwinek, uruchamia inne mechanizmy. Ich zadaniem jest zwiększenie objętości krwi krążącej w żyłach, bo musi jej być odpowiednia ilość, by organizm mógł działać prawidłowo.



Ponieważ jednak we krwi jest mniej czerwonych krwinek - a to właśnie one transportują tlen - komórki dostają go za mało. A tobie brakuje powietrza, zwłaszcza podczas wysiłku, kiedy zapotrzebowanie na tlen rośnie. Możesz również odczuwać zawroty głowy, być wiecznie zmęczona i mieć bladą skórę - te objawy też wiążą się z mniejszą ilością czerwonych krwinek.

Wzdęcia

Krwawienie z odbytu i bóle brzucha kojarzą się z chorobą jelit - ale wzdęcia już niekoniecznie. Tymczasem wzdęty brzuch i uczucie pełności mogą być objawami raka jelita - zwłaszcza w połączeniu ze zmęczeniem i krótkim oddechem oraz gdy się przeciągają i nawracają. Tak może się dziać, jeśli w jelitach coś rośnie i zmniejsza ich światło. Notoryczne wzdęcia pojawiają się kilka miesięcy wcześniej niż jakiekolwiek krwawienia czy bóle.