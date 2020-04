Najmodniejsza dieta? Wolumetryczna

W czasie izolacji dbanie o linie stało się trudniejsze niż przedtem. Prowadząc siedzący tryb życia, musimy jeszcze bardziej zadbać o odpowiednio skomponowany jadłospis, który pomoże nam uniknąć przybierania na wadze.

Gdy ruszamy się mniej, szczególnie musimy zadbać o dietę

Wśród szczególnie polecanych przez specjalistów modeli żywienia znajduje się dieta wolumetryczna. Na czym polega i czy jest bezpieczna?



Dietę wolumetryczną opracowała ją dr Barbara Rolls, profesorka nauk o żywieniu i badaczka otyłości w Pennsylvania State University. Ów model żywieniowy zyskał natychmiastową aprobatę ekspertów, którzy chwalą ją za to, iż jest bezpieczna dla zdrowia, skuteczna w redukcji wagi oraz łatwa do stosowania przez długi czas.



Dieta wolumetryczna opiera się na prostym, a wręcz banalnym założeniu: przyjmować mniej kalorii.



- To nie jest ściśle określony plan diety, a raczej koncepcja i pewien rodzaj żywieniowego podejścia - zaznacza w rozmowie z amerykańskim magazynem "Women’s Health" dietetyk Paul Salter.



- Dużą rolę odgrywa wielkość porcji. A jej wyznacznikiem ma być nasze uczucie sytości - precyzuje badaczka żywienia dr Lisa Davis.

Komponując posiłki w ramach diety wolumetrycznej skupiajmy się na produktach, które zawierają mało kalorii, za to mają w sobie dużo błonnika pokarmowego. Królują wśród nich warzywa, niektóre owoce i zupy. Śmiało sięgajmy więc po rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, warzywa gotowane na parze, ostre przyprawy, które poprawiają pracę metabolizmu i chudy nabiał.