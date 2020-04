Najzdrowsze owoce i warzywa - jedz szczególnie teraz

Owoce i warzywa powinny jak najczęściej gościć na naszych stołach – zwłaszcza w czasie pandemii, gdy silny system odpornościowy jest nam szczególnie potrzebny, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem. Które z nich powinny szczególnie często gościć w naszym menu?

Zdjęcie Warto wiedzieć, które owoce i warzywa zawierają najwięcej antyoksydantów /123RF/PICSEL

Zbilansowana dieta jest jednym z kluczowych elementów zdrowego stylu życia. Choć powinniśmy dbać o prawidłowo skomponowany jadłospis niezależnie od pory roku czy okoliczności, w obecnej sytuacji jest on tym istotniejszy.



W związku z pandemią koronawirusa wzmocnienie systemu odpornościowego stało się kwestią priorytetową.



- Musimy jeść zdrowo przez cały rok, ale teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Nie tylko dlatego, że w ten sposób poprawimy swoją odporność, ale zwyczajnie polepszymy swój stan zdrowia i uchronimy się przed wieloma chorobami - wyjaśnia w rozmowie z amerykańskim magazynem "Elle" dietetyczka Fareeha Jay.

Podstawą zdrowej diety powinny być owoce i warzywa. Polscy immunolodzy zachęcają do tego, by w czasie pandemii stosować dietę roślinną, która uchodzi za najzdrowszą. Potwierdzają to liczne badania, mówią o tym także eksperci z zakresu dietetyki.



- Owoce i warzywa dostarczają naszemu organizmowi nie tylko witamin i minerałów, ale także przeciwutleniaczy i fitoestrogenów, wzmacniając naturalne mechanizmy obronne. Różnią się one między sobą zawartością kalorii i składników odżywczych. Selekcjonując je mądrze, możemy wzbogacić jadłospis o niezbędne mikroelementy - zaznacza Jay. Po które owoce i warzywa warto zatem sięgać jak najczęściej, by cieszyć się dobrym zdrowiem i odpornością?

Awokado



Jest słusznie określane mianem superfood. Awokado może bowiem stanowić element pełnowartościowego posiłku lub przekąskę.



- Jest pełne błonnika, witamin z grupy B i potasu. To owoc bogaty w tłuszcze jednonienasycone, które chronią nas przed chorobami serca i obniżają ciśnienie krwi - tłumaczy Jay. I zaznacza, że awokado to wspaniały sprzymierzeniec w walce o smukłą sylwetkę, co w czasie izolacji, która spowodowała zmniejszenie naszej aktywności fizycznej, jest nader istotne.



- Ze względu na wysoką zawartość tłuszczu zapewnia nam uczucie sytości, a tym samym reguluje apetyt - dodaje.