Napar z hibiskusa – najlepszy dla odporności

Nie tylko to, co zjadamy, ale też to, co pijemy buduje nasze komórki, siły witalne i odporność organizmu. Szczególnie teraz, w czasie szalejącej epidemii, warto dokonywać mądrych wyborów. Napar z hibiskusa to jedna z najlepszych decyzji.

Zdjęcie Płatki hibiskusa to prawdziwa skarbnica przeciwutleniaczy /123RF/PICSEL

Kwiaty hibiskusa są wyjątkowo piękne i mają tak intensywne barwy, że w wielu krajach roślina uprawiana jest głównie dla celów ozdobnych.



Najczęściej spotkamy je w głębokich odcieniach czerwieni, aż do purpury, rzadziej kwiaty hibiskusa występują w tonacji niebiesko-fioletowej. Zdarzają się też żółte i białe.



Roślina lubi nasłonecznione, wilgotne środowisko i w takim rozwija się optymalnie. Hibiskus cieszy nasze oczy, ma też szereg właściwości odżywczych i leczniczych, z których warto korzystać.



Jak przygotować napar?



Surowcem odżywczym i leczniczym hibiskusa są jego kwiaty, to z nich możemy przygotować napar. Suszone płatki wystarczy zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na około kwadrans. Herbatka będzie miała wyjątkowo ożywczy smak, w którym da się wyczuć kwaskowate nuty.



Nadaje się zarówno na zimne, jak i upalne dni. Intensywność naparu zależeć będzie od ilości suszu, którego użyjemy do zaparzenia. Na początek wystarczy kilka płatków, by przygotować szklankę napoju. Napar nadaje się do picia bez żadnych dodatków.



Można złamać jego smak odrobiną miodu czy łyżeczką soku z pomarańczy. Dla fanów cierpkich smaków korzystne będzie podkreślenie naturalnego smaku hibiskusa poprzez dodanie soku z cytryny czy listków świeżej mięty. W upalne dni warto dosypać łyżkę pokruszonego lodu.