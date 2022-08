Wysoki cholesterol - przyczyny

Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest potrzebny m.in. do syntezy witaminy D3, ale także do wytwarzania hormonów płciowych. Poza tym jest ważnym składnikiem błon komórkowych. Problemy pojawiają się, gdy jego poziom jest zbyt wysoki. Może to skutkować pojawieniem się poważnych chorób zagrażających życiu, zwłaszcza chorób sercowo-naczyniowych.

Jedną z przyczyn wysokiego cholesterolu są uwarunkowania genetyczne, ale również nieprawidłowa dieta bazująca na wysoko przetworzonej żywności. Poza tym przyczynia się do tego brak aktywności fizycznej, stres, palenie papierosów i spożywanie alkoholu.

Napoje, które pomogą obniżyć cholesterol

Okazuje się, że w walce z wysokim cholesterolem może pomóc picie niektórych napoi. Jednym z nich jest bogaty we wspomagającą odporność witaminę C.

Przeprowadzone badania na 129 osobach wskazały, że za sprawą częstego picia soku pomarańczowego poziom całkowitego i złego cholesterolu się znacznie obniżył. Ponadto podczas innych analiz naukowcy wywnioskowali, że regularne spożywanie tego napoju może także obniżyć ciśnienie krwi, czyli kolejny czynnik wpływający na ryzyko występowania chorób serca.

Pozytywny wpływ na poziom cholesterolu ma także sok jabłkowy. Wszystko to za sprawą polifenoli, które wykazują pozytywne działanie na serce, podwyższają poziom dobrego cholesterolu i obniżają ten zły. Jedno z badań wskazało, że po kilku tygodniach picia soku jabłkowego u osób badanych zły cholesterol stał się bardziej odporny na utlenianie. To oznacza, że sok jabłkowy zadziałał przeciwmiażdżycowo.

