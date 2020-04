Naturalny sposób na wzdęcia

Domowa lemoniada lawendowa to coś więcej niż smakowity napój - stanowi też naturalny sposób na kłopotliwą dolegliwość trawienną. Wystarczy włączyć ten napitek do codziennej diety, a rezultaty przyjdą szybko.

Zdjęcie Lawenda jest zdrowym i wartościowym dodatkiem do napojów i deserów /123RF/PICSEL

Gdy męczą nas wzdęcia, a problem nie jest jeszcze nasilony, możemy spróbować uporać się z nim domowym sposobem. Do przygotowania leczniczego napoju potrzebujemy tylko czterech składników. W pierwszej kolejności szykujemy przegotowaną wodę - dopiero gdy przestygnie dodajemy do niej dwie łyżki płynnego miodu, mieszamy, aż słód się rozpuści, uzupełniamy całość czterema łyżkami suszonych kwiatów lawendy.

Odstawiamy napój na kwadrans (w tym czasie wyciskamy sok z dwóch cytryn), następnie odcedzamy go i łączymy z cytrynowym sokiem. Zostawiamy do ostygnięcia, możemy go też później schłodzić (według upodobań). Pijemy codziennie dwie-trzy szklanki mikstury.

Uwaga - woda powinna być lekko ciepła, nie gorąca, by miód nie stracił swoich właściwości.