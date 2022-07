Nigdy nie kiś ogórków w ten sposób! Mama-chemik ostrzega

Nigdy nie kiś ogórków w plastikowych pojemnikach

Od kilku lat wiele mówi się o powtórnym wykorzystywaniu plastikowych butelek. Ma to być sposób na dbałość o środowisko. W duchu proekologicznej postawy oraz chcą zaoszczędzić na kupnie szklanych słojów, wiele osób wykorzystuje plastikowe butelki po napojach do kiszenia ogórków. Okazuje się, że może być to niebezpieczne dla zdrowia.

Mama-chemik ostrzega przed kiszeniem w plastiku

Instagramerka i blogerka Sylwia Panek znana jako Mama-chemik, która od lat tropi stojące w sprzeczności z regułami reakcji chemicznych przepisy na domowe środki czystości, tym razem postanowiła przestrzec swoich fanów przed kiszeniem ogórków w plastikowych pojemnikach jednokrotnego użytku.



Zapraszasz plastik do swojego organizmu

Mama-chemik zwraca uwagę, że według badań związki zawarte w plastikowych butelkach migrują do płynów, które są w nich przechowywane. Ilość szkodliwych substancji, która przedostaje się do jedzenia, zależy od wielu czynników, takich jak: temperatura, czas, natężenie światła słonecznego czy rodzaj napoju. Najmniej plastiku migruje do wody, najwięcej do soków i napojów gazowanych.

Z plastikowych butelek do napojów, a w tym przypadku także do kiszonych ogórków, przedostaje się stosunkowo niewiele substancji. Jednak na pytanie, czy są one groźne dla zdrowia Syliwa Panek odpowiada:

Moim zdaniem tak, bo nawet jeśli nie będziemy zjadać tych ogórków w takich ilościach, które dostarczyłyby dużych ilości tych substancji to pamiętajmy, że ogórki z butelek PET to nie jedyne ich źródło. Na te substancje narażeni jesteśmy każdego dnia z wielu różnych źródeł. Warto znać te źródła i świadomie je ograniczać, tak, aby nie wpływały negatywnie na nasze zdrowie. Syliwa Panek

W czym kisić ogórki?

Zdjęcie Do kiszenia ogórków najlepiej stosować takie same pojemniki, jakich używały nasze mamy i babcie / Krzysztof Wójcik / Agencja FORUM

W czym kisić ogórki by były zdrowe? Najlepiej metodami, które stosowały już nasze babcie, czyli w specjalnych beczkach do kiszenia ogródków lub metodą naszych mam, czyli w mniejszych lub większych szklanych słoikach.



