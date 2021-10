Czy można nosić stringi codziennie?

Stringi zdecydowanie są seksowną bielizną. Do ich zalet można zaliczyć również to, że nie odznaczają się pod spodniami i to właśnie dlatego kobiety tak chętnie noszą je nawet na co dzień.



Mało kto wie, ale noszenie stringów codziennie może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Zdaniem ginekologów mogą być przyczyną infekcji intymnych.



Noszenie stringów może wiązać się z podrażnieniem skóry i otarciami, a co za tym idzie, odczuwaniem pieczenia i swędzenia w okolicach intymnych. Stringi są idealnym miejscem do rozwoju i namnażania się bakterii.

Zdjęcie Kobiety chętnie wybierają stringi, ponieważ nie odznaczają się pod spodniami /123RF/PICSEL

Lekarze uważają, że noszenie stringów na co dzień nie jest dobrym pomysłem, a do tego coraz częściej namawiają do spania bez majtek.



Dlaczego nie należy nosić stringów zimą?

Nie da się ukryć, że stringi są dość małych rozmiarów, więc można śmiało powiedzieć, że są skąpą bielizną. W związku z tym nie nadają się na chłodne i mroźne dni.

Noszenie ich zimą może skutkować chorobami układu moczowo-płciowego, w tym zapalenia pęcherza i nerek. Warto zrezygnować z noszenia ich zimą i zdecydować się na pełniejszą bieliznę.

