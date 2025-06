Powstaje z nektaru kwiatów kasztanowca jadalnego (nie mylić z popularnym kasztanem zwyczajnym, którego kwiaty są trujące). W Polsce kasztanowce jadalne występują rzadko, dlatego ten miód najczęściej sprowadzany jest z południa Europy - z Włoch, Francji, Grecji czy Bałkanów. To produkt sezonowy - pszczoły zbierają nektar tylko przez kilka tygodni w czerwcu i lipcu. Miód kasztanowy krystalizuje się powoli, ma intensywny, lekko gorzki smak i wyraźny ziołowy aromat. To zdecydowanie coś innego niż dobrze znane, łagodne miody wielokwiatowe. I właśnie dlatego nie każdemu zasmakuje od razu.

• Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie - świetny przy infekcjach gardła, osłabieniu odporności, stanach zapalnych jelit. • Wspomaga pracę układu krwionośnego - dzięki rutynie i antyoksydantom wpływa pozytywnie na krążenie, może pomagać w obniżaniu ciśnienia. • Wzmacnia wątrobę i trawienie - wspiera regenerację komórek wątroby i pracę układu pokarmowego. • Działa odżywczo na skórę i gojenie ran - można go stosować miejscowo, np. na drobne rany czy podrażnienia. • Pomaga w zmęczeniu i spadku koncentracji - miód kasztanowy to naturalne źródło energii.

Nie trzeba dużo. Łyżeczka dziennie - rano lub na czczo - wystarczy, by odczuć korzyści. Miód można też dodawać do letnich herbat, owsianek, jogurtów, a nawet sosów do sałatek. Ze względu na silny smak świetnie sprawdza się też jako składnik marynat do mięs czy warzyw. Warto pamiętać: nie dodawaj miodu do wrzątku - traci wtedy większość cennych właściwości.