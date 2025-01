Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy . Trudno się dziwić: "mała czarna" zawiera kofeinę, k tóra pobudza ośrodkowy układ nerwowy i dodaje energii . Oprócz tego jest ona źródłem antyoksydantów, które przyspieszają metabolizm i obniżają poziom cukru we krwi . A gdyby tak dodać do niej składnik, który wzmocni jej działanie i zapewni dodatkową dawkę witamin czy składników odżywczych?

Mowa o miodzie , który wykazuje wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Jest mniej kaloryczny niż cukier, ma właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, wzmacnia odporność i obniża ciśnienie . Co więcej, zawiera też witaminy A, B1, B2, B6, B12, C czy kwas foliowy oraz mikroelementy takie jak fosfor, potas, żelazo, chlor, wapń czy magnez.

Jakie są plusy picia kawy z dodatkiem miodu? Warto zacząć od tego, że taki miks zapewnia jeszcze większy zastrzyk energii - dlatego warto pić go przede wszystkim o poranku. Połączenie kawy z miodem to również przyspieszenie procesów metabolicznych . Ważne jest również to, że jest słodszy od cukru - spożywany w mniejszych ilościach przekłada się na spożycie mniejszej ilości kalorii.

Jaki miód do kawy wybrać? Wiele zależy od naszych preferencji, ale w tym przypadku świetnie sprawdzi się np. miód lipowy lub wielokwiatowy . Możesz również postawić na miód rzepakowy czy faceliowy . Miód gryczany, wrzosowy czy spadziowy uwydatnią goryczkę kawy, dlatego lepiej nie dodawać ich do niej zbyt dużo.

Miód należy dodać do kawy nie od razu po jej zaparzeniu, ale wtedy, gdy napój nieco się przestudzi. W przeciwnym razie straci on swoje cenne właściwości.

Filiżanka kawy to zaledwie 5 kcal. Warto pamiętać, że kaloryczność podnoszą w tym przypadku dodatki takie jak cukier, mleko lub śmietanka. Dla porównania: pół łyżeczki miodu to ok. 15 kcal, a cukru - 20 kcal. Miód przynosi uczucie sytości, dzięki czemu spożywamy go mniej. Dlatego też warto zastępować nim cukier czy inne słodziki, które dodajemy do kawy.