Orzechy włoskie: Odżywiamy komórki mózgowe

Orzechy włoskie: kalorie pełne zdrowia

Dla wielu osób głównym kryterium włączenia produktów do jadłospisu wciąż pozostaje ich kaloryczność. Orzechy włoskie nie należą do najbardziej dietetycznych. Są, podobnie jak wszystkie orzechy, wysokokaloryczne. Nie są to jednak puste kalorie, a energia wysycona cennymi dla mózgu kwasami omega-3 i omega-6.



Orzechy włoskie obfitują ponadto w kluczowe dla dobrej pracy systemu nerwowego witaminy z grupy B, a także ważne dla przebiegu wielu procesów życiowych aminokwasy i szereg składników mineralnych, na czele z magnezem, potasem, fosforem, cynkiem, a także unikatowym, bo trudno dostępnym z pożywienia, jodem.

Nie wykluczajmy ich pochopnie z jadłospisu. Porównanie kaloryczności drożdżówki i orzecha włoskiego to za mało, by podjąć rozsądną decyzję. Chyba już czas zacząć się koncentrować na wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych, których orzechom, w odróżnieniu od wyrobów cukierniczych, nie brakuje.

Orzechy włoskie dla mózgu

Organizm jest całością. Na jego optymalne funkcjonowanie wpływa prawidłowa praca wszystkich komórek, tkanek, organów i narządów. Szefem jest mózg, więc od niego zacznijmy.



Orzechy włoskie mają dla komórek mózgowych szereg cennych składników, w tym wspomniane kwasy omega-3 i omega-6, witaminy z grupy B, magnez i fosfor. Dzięki nim wpierają działanie systemu nerwowego i przebieg procesów poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie, koncentracja, a nawet kreatywność. Są szczególnie polecane przy kłopotach z zasypianiem, pogorszeniem jakości snu, nadpobudliwości nerwowej, przewlekłym stresie, problemach z koncentracją, pracą i nauką.

Zdjęcie Orzechy włoskie rosną praktycznie w całym kraju / 123RF/PICSEL

Orzechy włoskie: pięć argumentów dla zdrowia

Mózg dowodzi, ale nie jest jedynym organem, o który musimy dbać. Orzechy pomogą wesprzeć również inne funkcje życiowe.

- Są sprzymierzeńcem metabolicznym. Mają właściwości przeciwzapalne oraz grzybo- i bakteriobójcze. Przyspieszają usuwanie toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Z uwagi na zawartość błonnika mogą być pomocne przy zaparciach. Sprawdzają się również przy zatruciach i biegunkach, zwłaszcza bakteryjnych.

- Dzięki zawartości wielonasyconych kwasów tłuszczowych i steroli roślinnych orzechy włoskie mają działanie kardioprotekcyjne. Obniżają poziom ciśnienia i cholesterolu we krwi, tym samym chronią przed nadciśnieniem i miażdżycą.



- Z uwagi na bogactwo składników odżywczych są polecane dla borykających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

- Zjadane orzechy, jak i wcierane w skórę wyciągi z orzecha włoskiego, mają dobroczynny wpływ na kondycję włosów i skóry głowy. Są polecane przy nadmiernym wypadaniu włosów i tendencji do przetłuszczającej się skóry głowy.

- Warto włączyć je do diety trosce o poprawę jakości cery i skóry całego ciała. Obfitują w ważny dla jej kondycji cynk - pierwiastek o działaniu przeciwbakteryjnym. Kremy z wyciągiem z orzecha włoskiego przeznaczone są do pielęgnacji skóry z tendencją do wyprysków, trądziku (nie tylko młodzieńczego) i nadmiernie wydzielającej sebum. Z uwagi na bogactwo witaminy A i E (silnych antyoksydantów) kremy z orzecha włoskiego mają również zastosowanie w pielęgnacji skóry dojrzałej. Hamują proces nadmiernej utraty wody z komórek i niszczycielskie działanie wolnych rodników. Przyspieszają procesy regeneracyjne komórek skóry.



Zdjęcie Orzechy włoskie warto dodawać nie tylko do deserów / 123RF/PICSEL

Orzechy włoskie a cukrzyca

Przyzwyczajeni do licznych restrykcji i ograniczeń żywieniowych diabetycy nie muszą rezygnować z sycących, smacznych i cennych dla zdrowia orzechów włoskich. Choć są wysokokaloryczne, mają niski indeks glikemiczny, dlatego nie spowodują gwałtownego wyrzutu cukru we krwi. Ważne jednak, by zachować umiar. Garść dziennie to dobra dawka dla zdrowia, również w diecie cukrzycowej. Jedzone regularnie są traktowane jako profilaktyka rozwoju cukrzycy typu II.

Ewa Koza, mamsmak.com

***

