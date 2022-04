WHO co jakiś czas podaje do informacji publicznej listy 10 dolegliwości i schorzeń, na które najczęściej umierają ludzie - w Europie i na świecie. W Polsce kompletowaniem podobnych informacji zajmuje się także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Zakład Higieny. Zestawiając ze sobą dane udostępnione w poprzednich latach przez WHO oraz dane dostępne w najnowszym (marcowym) raporcie Narodowego Instytutu można wyciągnąć zaskakujące wnioski. Na co najczęściej umierają pacjenci w naszym kraju i poza jego granicami?

Najbardziej śmiertelne choroby na świecie

Według informacji przekazanych w raportach Światowej Organizacji Zdrowia główną przyczyną zgonów na świecie jest choroba niedokrwienna serca znana również jako choroba wieńcowa. Ta dolegliwość jest przyczyną ponad 15,5 proc. zgonów rocznie. Na drugim miejscu niechlubnej klasyfikacji znajduje się udar (11,1 proc. zgonów), z kolei na trzecim przewlekła obturacyjna choroba płuc (5,6 proc. zgonów).

Kolejne miejsca w zestawieniu WHO zajęły: infekcja dolnych dróg oddechowych, choroby noworodków, rak tchawicy, płuc i oskrzeli i choroba Alzheimera.



Zdjęcie Według informacji przekazanych w raportach Światowej Organizacji Zdrowia główną przyczyną zgonów na świecie jest choroba niedokrwienna serca znana również jako choroba wieńcowa / 123RF/PICSEL

Najbardziej śmiertelne choroby w Europie

Lista najbardziej śmiertelnych chorób w Europie prezentuje się nieco bardziej przewidywalnie. Na pierwszym miejscu - podobnie jak w przypadku klasyfikacji światowej - znajdują się choroby układu krążenia, a więc choroba niedokrwienna serca oraz udar. Drugie miejsce zajmują jednak nowotwory. Według informacji przekazanych przez organizację w Europie największą śmiertelnością odznaczają się nowotwory: płuc, jelita grubego, piersi i prostaty.

Trzecie miejsce zajęły choroby układu oddechowego, a więc zapalenie płuc oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc. Na te dolegliwości łącznie umiera 5 proc. Europejczyków.

Najbardziej śmiertelne choroby w Polsce

Jak wygląda sytuacja w Polsce? W naszym kraju podobnie jak w Europie i na świecie najwięcej pacjentów umiera na choroby układu krążenia. Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Zakładu Higieny, w 2021 roku zmarło na nie ponad 92 tys. osób. Drugie miejsce - pod względem śmiertelności - zajmują nowotwory (ponad 47 tys. pacjentów), trzecie natomiast choroby układu oddechowego (13 tys.). Polska lista pokrywa się więc z listą europejską.

Zdjęcie Nowotwory to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce / 123RF/PICSEL

