Pięć adaptogenów, które pomagają walczyć ze stresem

Są z nami od zawsze, lecz dopiero od niedawna dostrzegamy ich potencjał i zbawienny wpływ na zdrowie. Wzmacniają odporność, poprawiają koncentrację i jasność umysłu i wspomagają regenerację organizmu.

Zdjęcie Ashwagandhę stosuje się o pacjentek borykających się z niedoczynnością tarczycy, hashimoto i zespołem policystycznych jajników /123RF/PICSEL

Adaptogeny, bo o nich mowa to nietoksyczne rośliny znane ze specyficznego wpływu na ludzkie ciało i umysł. Skutecznie niwelują skutki stresu i potrafią adoptować organizm do niesprzyjających warunków zewnętrznych. Rośliny te znane były już tysiące lat temu, a największą popularnością cieszyły się na terenach dzisiejszych Chin, Indii oraz Iranu. Uznawano je nawet za święte, a najrzadsze gatunki traktowano jak dar od bogów.

Europa zaczęła doceniać adaptogeny w latach 40., w ZSRR były przeznaczone dla robotników, żołnierzy oraz sportowców. Wykorzystywano je w diecie olimpijczyków, a nawet astronautów! Dziś znów jest o nich głośno za sprawą cieszącej się coraz większą popularnością ashwagandhy. Oto pięć najpopularniejszych adaptogenów, które skutecznie walczą ze stresem:





Ashwagandha

Ashwagandha, zwana również witanią ospałą to ajuwerdyjskie zioło, znane ze swoich zdolności do łagodzenia stresu i wzmacniania odporności organizmu. Wywodzi się z suchego klimatu Indii, Pakistanu oraz Sri Lanki, łatwo wyhodować ją w klimacie umiarkowanym. To roślina o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Ułatwia zasypianie i uspokaja, wspomaga również regenerację organizmu.

Ashwagandhę stosuje się u pacjentów borykających się z niedoczynnością tarczycy, hashimoto i zespołem policystycznych jajników. Roślina odmładza ciało na poziomie komórkowym, poprawia witalność organizmu i dodaje energii.





Różeniec górski

Zdjęcie Różeniec górski zwalcza tzw. mgłę mózgową - zaburzenia pamięci, koncentracji, a nawet świadomości / 123RF/PICSEL

Różeniec górski nazywany jest naturalnym substytutem kawy i nic dziwnego - skutecznie walczy ze spadkiem energii, poprawia samopoczucie. Roślina ta należy do rodziny gruboszowatych i występuje na obszarze Ameryki, Europy oraz Azji. W Polsce występuje w Sudetach i Karpatach, wyłącznie na terenach parków narodowych.



Różeniec górski zwalcza tzw. mgłę mózgową (zaburzenia pamięci, koncentracji, a nawet świadomości) oraz wszelkiego rodzaju alergie, wzmacnia także odporność organizmu. Roślina ta wykorzystywana jest również w leczeniu stanów lękowych oraz w terapii antynowotworowej.