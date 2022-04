Pięć nawyków, które szkodzą jelitom

Nawyki, które szkodzą jelitom: Dieta ubogoresztowa

Lekarze i dietetycy do znudzenia powtarzają, że bardzo ważną kwestią w mądrym sposobie odżywiania jest włączanie do jadłospisu pięciu porcji warzyw i owoców. Z naciskiem na te pierwsze i - co nie mniej ważne - codziennie, nie okazjonalnie. Rośliny zawierają naturalny błonnik, który usprawnia metabolizm i pasaż jelitowy. Ważne, by z uwagi na zbyt małą podaż błonnika nie dochodziło do zalegania w jelitach toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii.

U osób stosujących dietę ubogoresztkową (jadłospis z niską zawartością błonnika) taka sytuacja może przejść w stan przewlekły, który doprowadzi do zaburzenia mikrobiomu jelitowego, a w konsekwencji odporności. Obniży poziom sił witalnych i pogorszy przebieg wielu funkcji życiowych.

Przyczyn tej sytuacji jest więcej niż tylko zbyt mała ilość warzyw i owoców w diecie. Do spowolnienia perystaltyki jelit i zaburzenia mikrobiomu jelitowego równie mocno przyczynia się nawyk zjadania białego pieczywa, białego (oczyszczonego) ryżu i makaronów z białej mąki.

Nawyki, które szkodzą jelitom: Nadmiar cukru w diecie

To drugi, powszechny i poważny błąd, który prowadzi do pogorszenia kondycji jelit i zaburzenia ich naturalnej flory bakteryjnej. A o nadmiar cukru wcale nie jest trudno. Mowa bowiem nie tylko o tym z cukierniczki, ale o wszystkich zamiennikach i odpowiednikach sacharozy. Jednym z najchętniej stosowanych w przemyśle spożywczym zamienników cukru jest tańszy od niego - syrop glukozowo-fruktozowy. Szkodliwy dla mikrobiomu jelitowego jest każdy rodzaj cukru (biały, trzcinowy, brązowy) oraz jego zamienniki, w tym miód i lubiane przez Polaków słodziki.

W jakąkolwiek postać by go nie "przebrać", cukier jest pożywką dla patogenów w jelitach. Sprzyjając wzrostowi szkodliwych bakterii, sprawia, że mogą one wziąć górę nad zdrową, naturalną florą bakteryjną jelit. A to prosta droga do licznych kłopotów metabolicznych. I nie tylko metabolicznych.

Nadmiar cukru w diecie to wyższe ryzyko stanów zapalnych w obrębie jelit, z czym wiąże się większe prawdopodobieństwo rozwoju nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego- Crohna) oraz zmian nowotworowych w obrębie jelita grubego.

Nawyki, które szkodzą jelitom: Dieta mięsna

Mięso jest produktem ciężkostrawnym, zwłaszcza czerwone. Pokarmy mięsne dłużej zalegają w przewodzie pokarmowym, przyczyniając się do powstawania stanów zapalnych i zwiększając ryzyko chorób nowotworowych. Najgroźniejsze dla zdrowia są tłuste posiłki, które powstają na bazie czerwonych mięs. Zawarte w nich nasycone kwasy tłuszczowe osłabiają organizm i zaburzają pracę jelit.

Nawyki, które szkodzą jelitom: Papierosy i alkohol

Zarówno alkohol, jak i nikotyna zostały dokładnie zbadane przez naukowców. Ich wnioski są jasne. Jedna i druga używka rujnuje organizm i zaburza przebieg większości procesów życiowych.

Alkohol, o czym wielokrotnie mówiono, przyczynia się do marskości wątroby. Degraduje komórki mózgowe i wyraźnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka. Różnego typu, począwszy od nowotworów przełyku, przez raka żołądka, wątroby, trzustki, aż po nowotwory jelita grubego. Alkohol zaburza też naturalną florę jelitową i ma negatywny wpływ na perystaltykę jelit.

Nawyki, które szkodzą jelitom: Antybiotyki i inne leki

Jak mówi mądrość ludowa: "jedno leczą, na inne szkodzą". I trudno się z tym nie zgodzić. Nie sposób znaleźć lek pozbawiony działań niepożądanych.

Dla jelit ogromnym wyzwaniem jest zawsze antybiotykoterapia, której konsekwencją może być grzybica przewodu pokarmowego, a nierzadko i dróg rodnych. Dlatego w trakcie stosowania antybiotyku, konieczne jest równoczesne stosowanie probiotyku, by wzmocnić zdrową florę jelitową.

Niestety, antybiotyki to nie wszystkie farmaceutyki, które mają negatywny wpływ na kondycję jelit. Wśród leków, które szkodzą jelitom wymienić trzeba silne środki przeciwbólowe, preparaty stosowane w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych, leki przeciwcukrzycowe i - zalecane w leczeniu stanów zapalnych śluzówek żołądka - inhibitory pompy protonowej (IPP). Toksyczność tych ostatnich jest tożsama ze szkodami, jakie w mikrobiomie jelitowym sieją antybiotyki. Masz zgagę po mięsnej uczcie? Rozwiązaniem nie jest zażycie IPP, ale zmian modelu żywienia.