Sól i słone przekąski obciążają nerki

Dorosły człowiek nie powinien spożywać więcej niż 5 gramów soli na dobę. To tyle, co płaska łyżeczka. Wydaje się, że to dużo, bo któż aż tyle soli. Okazuje się jednak, że większość z nas wyraźnie przekracza bezpieczną granicę pożycia najpopularniejszej wśród przypraw. Winna jest nie tylko solniczka, ale przede wszystkim słone przekąski i produkty, w których sól jest obecna, a nasze kubeczki smakowe nawet jej nie wyczuwają. To typowe dla składników, które spożywamy w dużych ilościach. Organizm potrzebuje wyższych stężeń, by je w ogóle wyczuć.

Nadmierne spożycie soli jest szkodliwe dla zdrowia w wielu aspektach. Nie jest też obojętne dla pracy nerek. Sól może przyczynić się do powstawania złogów i kamieni nerkowych.

Jak ograniczyć spożycie soli? Po pierwsze, wyrzucić solniczkę, a dosalanie zastąpić zdecydowanie zdrowszymi przyprawami. Świetnie sprawdzi się w tej roli lubczyk, czosnek niedźwiedzi, bazylia, tymianek czy oregano. Po drugie, wyeliminować nawyk podjadania słonych przekąsek, takich jak paluszki, precelki, chipsy, nachosy i ograniczyć spożycie typowo słonych produktów, jak sery typu feta, produkty sprzedawane w konserwach, wędliny i żywność z długą datą przydatności do spożycia. Wszak sól jest tanim i powszechnie stosowanym konserwantem.

Papierosy są poważnym obciążeniem dla nerek

Choć palenie papierosów nie jest czynnikiem nefrotoksycznym (destrukcyjnym dla komórek nerkowych - przyp. red.), to długotrwałe palenie ma szereg negatywnych konsekwencji, nie tylko dla nerek, ale całego układu moczowego.

Po pierwsze, papierosy mają silne działanie kancerogenne. Zwiększają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, w tym raka nerki i pęcherza moczowego. Po drugie, palenie papierosów wyraźnie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy - choroby, która rozwija się również w tętnicach nerek. I jest jedną z głównych przyczyn nefropatii niedokrwiennej, czyli schyłkowej niewydolności nerek.

Zdjęcie Smażone na oleju frytki są smaczne, ale też wyjątkowo szkodliwe dla nerek / 123RF/PICSEL

Fast foody szkodzą nerkom

Produkty typu fast food to nie tylko duże dawki soli, ale też chemicznych dodatków do żywności, które obciążają cały organizm, w tym nerki. Wszak te dwie niepozorne "fasolki" są, obok wątroby, zaangażowane w oczyszczanie organizmu z toksyn. Serwowanie im żywności wysokoprzetworzonej, z naciskiem na produkty typu fast food, jest niczym innym, jak eskalowaniem ich wydajności. Każdy filtr ma swoje granice. Nerki również.

Nadmierne spożycie białka obciąża nerki

Zdjęcie Nadmierne spożycie białka jest obciążające dla nerek / 123RF/PICSEL

Białko jest jednym z makroskładników, które są nam niezbędne do życia. Jednak jego nadmierne spożycie nikomu nie wyjdzie na zdrowie. Nerki ucierpią na tym w pierwszej kolejności.

Doskonałym przykładem może tu być dieta Dukana - popularna kilka lat temu wśród osób, które chciały szybko zredukować masę ciała. Wiele z nich schudło, tylko jakim kosztem!? Długotrwałe stosowanie diety wysokobiałkowej zwiększa ryzyko uszkodzenia kłębuszka nerkowego. W konsekwencji rozwija się białkomocz, uszkodzeniu ulec może cewka nerkowa i dochodzi do stanów zapalnych w obrębie nerek. Wśród osób stosujących dietę Dukana zarejestrowano liczne przypadki uszkodzenia nerek.

Zdjęcie Nabiał spożywaj z umiarem, bo w zbyt dużych ilościach może uszkadzać nerki / 123RF/PICSEL

Zjadając produkty o wysokiej zawartości białka, takie jak jaja, mięsa czy sery, dostarczamy do organizmu duże dawki fosforanów. To zwiększa ryzyko wtórnej niedoczynności przytarczyc i nadmiernego wydalania wapnia w moczu. Wzrasta więc ryzyko uszkodzenia nerek i rozwoju osteoporozy.

Nie ma lepszego modelu żywienia niż dieta zbilansowana, w której są wszystkie makroskładniki: węglowodany złożone, białka i tłuszcze oraz witaminy i składniki mineralne. Opieranie jadłospisu tylko na jednym z trzech kluczowych makroskładników jest zawsze błędne i niesie szereg konsekwencji dla zdrowia.

Szpinak jest niekorzystny dla nerek

Zdjęcie Botwina i szpinak obciążają nerki / 123RF/PICSEL

O szpinaku jest najgłośniej, ale źródłem niekorzystnych dla nerek szczawianów są też liście szczawiu i botwina. Osoby ze skłonnością do kamieni nerkowych i genetycznie obciążone kamicą powinny ograniczyć, a nawet zrezygnować ze spożycia tych warzyw. Zawarte w nich szczawiany sprzyjają tworzeniu się złogów w nerkach i zaburzaniu ich pracy.