Pieprz – więcej niż wyrazisty smak

Jest przyprawą tak oczywistą, że zupełnie niedocenianą. Na wielu stołach stoi od zawsze, tuż obok soli. Dodajemy go do zup, dań mięsnych, makaronów, potraw jarskich, a nawet do deserów. To, że pieprz wzbogaca i podkreśla smak, nie podlega dyskusji. Jak wpływa na nasze zdrowie?

Zdjęcie Pieprz sprzyja trawieniu - pobudza wydzielanie soków trawiennych i stymuluje ruchy perystaltyczne jelit /123RF/PICSEL

W wielu głowach wciąż pokutuje przekonanie, że wartościowe jest tylko to, co drogie. Pieprz nie należy dziś do szczególnie kosztownych przypraw, a ma szereg cennych właściwości odżywczych i leczniczych, może więc być jednym z produktów obalających mit jakości wynikającej z ceny.



Reklama

Przyprawa dla elit



Dziś jest powszechnie dostępny, ale nie zawsze tak było. Pieprz pochodzi z Azji. Do czasu odkrycia drogi morskiej do Indii był dla Europejczyków towarem luksusowym. Na codzienne używanie pieprzu mogli pozwolić sobie tylko nieliczni. Magnaci i królowie płacili za niego czystym złotem.



Czarny wygrywa



Choć występuje w około 700 gatunkach, najpopularniejszym jest niezmiennie pieprz czarny. Optymalnymi warunkami do rośnięcia pieprzu jest klimat równikowy i zwrotnikowy. Pnącza są ciepłolubne i wymagają wysokiej wilgotności powietrza.



Pieprz jest rośliną wieloletnią. Wijąc się na wysokich tyczkach osiąga nawet 15 metrów długości. Jest bardzo ładną rośliną, w niektóre gatunki uprawiane są wyłącznie w celach ozdobnych. Ma drobne, białe kwiaty, które zbierają się w długie, zwisające kwiatostany.



Różnej wielkości ciemnozielone liście mogą mieć różnorodne kształty: od lancetowatego do sercowatego. Owocem są pestkowce lub jagody.

Dla celów spożywczych najczęściej używany jest pieprz czarny, rzadziej biały i zielony. Trzeba wiedzieć, że są to owoce tej samej rośliny, tylko zbierane w różnych stadiach dojrzałości. Nie wszystkie gatunki pieprzu to pnącza - pieprz rośnie również w postaci krzewów i drzew.