Pij wodę – schudniesz!

Woda stanowi około 70 procent składu ciała dorosłego człowieka i aż 80 procent objętości mózgu. Większość z nas ciągle wypija jej za mało. Warto wyrobić sobie ten nawyk z wielu względów, również wtedy, gdy chcemy schudnąć.

Zdjęcie Nawadnianie się to podstawa zgrabnej sylwetki i zdrowia /123RF/PICSEL

Jak woda może redukować uczucie głodu?

Naukowcy zgodnie potwierdzają, że niedobór płynów w organizmie skutkuje wysyłaniem do mózgu sygnału, który jest przez układ nerwowy odczytywany jako uczucie głodu. W rezultacie zamiast sięgnąć po szklankę z wodą, sięgamy bezwiednie po przekąskę. To zupełnie zbędne kalorie, które przyczyniają się do rozrostu tkanki tłuszczowej.



Wielu pacjentów z nadwagą i otyłością przyznaje się w gabinetach dietetycznych, że nie odczuwają pragnienia, że nie mają zwyczaju noszenia ze sobą butelki z wodą. To powszechny problem. Nawyk picia wody trzeba sobie wypracować, jest niezbędny, by ciało funkcjonowało optymalnie i byśmy mogli cieszyć się piękną sylwetką. Nawodnienie komórek to pierwszy krok do ich właściwego odżywienia.



Małymi łykami, nie na akord



Zachłanne wypijanie dużych porcji wody jest bezcelowe. Tak wlana do gardła woda nie nawodni, sprowokuje mikcję i zostanie szybko wydalona z organizmu z moczem. Wodę trzeba pić często i małymi łykami. Najlepiej korzystać z różnych jej źródeł. Wiele miast promuje wręcz picie wody kranowej. Dobrze korzystać z niej naprzemiennie z niegazowaną woda mineralną czy woda źródlaną.



Oczywiście jeśli to tylko możliwe wybierajmy opakowania szklane. Dla przyspieszenia procesu redukowania masy ciała dobrze pić chłodna wodę. Organizm zużyje dodatkową energię na jej podgrzanie. Alternatywą dla wody mogą być herbatki ziołowe czy zielona herbata. Do dziennego bilansu wodnego nie możemy dodać sobie jednak filiżanek wypitej kawy czy czarnej herbaty. Te płyny mają silne kwaśny odczyn i nie nawadniają.



Ile wody należy wypić?



Szacunkowo podaje się, że dorosły człowiek powinien wypić dwa litry wody w ciągu dnia, ale to według dokładnych wyliczeń porcja adekwatna dla osoby ważącej 50 kilogramów.



Dla dokładnego wyliczenia pożądanej ilości wody należy bowiem pomnożyć masę ciała przez 40. Dlatego osoba, która waży 80 kilogramów powinna wypić ponad trzy litry wody na dobę.