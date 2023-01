Rak trzustki w czołówce najbardziej śmiercionośnych chorób

W Polsce najczęściej diagnozowanym nowotworem trzustki jest gruczolakorak przewodowy. Wykrywa się go u około 3500 rocznie - to ok. 2 proc. wszystkich zachorowań na raka. W naszym kraju charakteryzuje go wysoka śmiertelność - znajduje się na 5. pozycji wśród nowotworów.

Zdaniem Państwowej Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, za kilka lat rak trzustki może stać się drugą z kolei, zaraz po raku płuc, przyczyną zgonów z powodu nowotworów.

Pomimo postępu jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu pacjentów w wielu obszarach onkologii, gruczolakorak trzustki pozostaje nowotworem o jednym z najgorszych rokowań spośród wszystkich nowotworów złośliwych. Szacuje się, że przed 2030 r. może on stanowić drugą przyczynę zgonów z powodu nowotworów. alarmuje AOTM

Powodem tego stanu jest brak wczesnych objawów, świadczących o rozwoju raka trzustki. Wykrywa się go zazwyczaj w zaawansowanym stadium, gdy już nastąpiły przerzuty. Brytyjscy eksperci wyliczyli, że ponad połowa pacjentów z gruczolakorakiem umiera w ciągu trzech miesięcy od postawienia diagnozy.

Jakie są wczesne objawy raka trzustki?

Zdjęcie Rak trzustki może objawiać się promieniującym bólem kręgosłupa / 123RF/PICSEL

Nowotwór trzustki w swoim początkowych stadium nie wykazuje zwykle żadnych objawów. Te, które powinny być niepokojące zazwyczaj są bagatelizowane. Na łamach magazynu "Independent" brytyjscy dziennikarze we współpracy z organizacją zajmującą się uświadamianiem na temat raka trzustki podali listę symptomów, które powinny skłonić do badań. Mogą być one wczesnymi oznakami nowotworu trzustki. Zależą do nich:

promieniujące do kręgosłupa, nawracające bóle w nadbrzuszu, nasilające się po posiłku - u kobiet mogą również występować w linii biustonosza

występowanie uporczywych niestrawności, które wiele osób ignoruje; dolegliwości trawiennie występujące wraz z innymi objawami raka trzustki powinny zaniepokoić

utrata m.in. apetytu i nagły, niewytłumaczalny spadek masy ciała

uczucie najedzenia po spożyciu nawet niewielkiej ilości pożywienia

zaparcia

biegunki tłuszczowe, o żółtym zabarwieniu

Żółty, tłusty stolec, który nie spłukuje się (z łatwością - red.) może dawać pewność, że w wyższych partiach układu trawiennego dzieje się coś niedobrego. tłumaczy członkini Pancreatic Cancer UK - Jeni Jones

Eksperci radzą, aby badania trzustki wykonać również wtedy, gdy u pacjenta w ostatnim czasie wykryto cukrzycę lub nietolerancję na gluten. Jak podaje AOTM, przynajmniej jedną z tych przypadłości obserwuje się u 70 proc. pacjentów z nowotworem trzustki.

Oprócz wyżej wymienionych objawów, do oznak świadczących o raku trzustki, występujących w parze z innymi symptomami, eksperci przypisują także:

żółtaczkę (żółtawy kolor gałek ocznych)

zakrzepicę żylną i zatorowość płucną

notoryczne zmęczenie, ciężkie do przezwyciężenia

trudności z przełykaniem

nudności, wymioty

wysoką temperaturę ciała, dreszcze

depresję czy zaburzenia lękowe