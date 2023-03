Dlaczego warto czytać składy produktów spożywczych?

Zdrowie Eksperci wskazali najzdrowszy olej spożywczy. Deklasuje konkurencję Wystarczy rozejrzeć się po markecie, by zauważyć, że większość nie skupia się na składach produktów. Czytają je jedynie osoby, które dobrze wiedzą, jakie polepszacze dodane do żywności nie najlepiej wpływają na nasze zdrowie. Reszta robiąc zakupy, kieruje się głównie ceną i sięga po produkty, za które zapłacą najmniej.

Nie od dziś wiadomo, że to, co jemy, ma szczególny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zbilansowana dieta pełna niezbędnych składników odżywczych jest w stanie zapewnić energię na cały dzień i poprawić funkcjonowanie organizmu. To jeden z powodów, dlaczego warto czytać etykiety. Można w zaledwie chwilę sprawdzić wartość odżywczą danego produktu. Widnieją tam informacje dotyczące m.in. zawartości tłuszczu, białka i węglowodanów, a także kaloryczności oraz ewentualnych alergenów.

Czytanie składów produktów jest w stanie zapewnić wyeliminowanie z diety m.in. zbyt dużej ilości cukru oraz soli. Dość często producenci kuszą klientów kolorowymi opakowaniami i wielkimi hasłami "fit" bądź "light". Zdarza się jednak, że po przeczytaniu składu widać, że to tylko puste słowa.

Zdjęcie Wszelkie "E", które są widoczne w składach produktów, są uznawane za bezpieczne, dlatego też zostały dopuszczone do użytku / 123RF/PICSEL

Wszystkie "E" są szkodliwe?

Dodatki do żywności stosuje się głównie w celu poprawy smaku i wyglądu, a także przedłużenia świeżości i czasu przechowywania. Wyróżnia się m.in.:

barwniki

konserwanty

przeciwutleniacze i regulatory kwasowości

wzmacniacze smaku

preparaty zagęszczające, żelujące i spulchniające

substancje słodzące, smakowe i zapachowe

Wszelkie "E", które są widoczne w składach produktów, są uznawane za bezpieczne, dlatego też zostały dopuszczone do użytku. Nie zmienia to jednak faktu, że nadmierne ich spożywanie może niekorzystnie wpływać na organizm i prowadzić do pojawienia się reakcji alergicznych. Trzeba więc przestrzegać dopuszczalnej dziennej dawki, a także przyglądać się składom i wybierać te, które są najkrótsze. Wówczas można mieć pewność, że sięgamy po produkty, które nie są nafaszerowane chemią.

Lista szkodliwych dodatków do żywności. Na co trzeba uważać?

Jednym z najbardziej szkodliwych dodatków do żywności jest aspartam (E951), czyli sztuczna substancja słodząca. Badania wykazały, że może on przyczyniać się do występowania napadów padaczki, depresji i zawrotów głowy. Uważać trzeba również na acesulfam K (E950), sukralozę (E955) i sacharynę (E954).

Do niebezpiecznych dla zdrowia substancji zalicza się sztuczne barwniki oznaczone m.in. jako:

E102- tartrazyna

E104 - żółcień chinolinowa

E110 - żółcień pomarańczowa

E122 azorubina

E124 - czerwień koszenilowa

E129 - czerwień Allura

Zdjęcie Rozsądek to podstawa udanych zakupów / 123RF/PICSEL

Wyżej wymienione barwniki wchodzą w skład tzw. szóstki z Southampton. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2007 roku badania wykazały, że mogą one w połączeniu z benzoesanem sodu wywoływać u dzieci nadpobudliwość.

Na liście najbardziej szkodliwych dodatków do żywności znajduje się również:

glutaminian sodu (E621) - od lat owiany złą sławą wzmacniacz smaku jest podejrzewany o wywoływanie nudności, zawrotów głowy i zaburzeń hormonalnych, a także przyczynianie się do otyłości

- od lat owiany złą sławą wzmacniacz smaku jest podejrzewany o wywoływanie nudności, zawrotów głowy i zaburzeń hormonalnych, a także przyczynianie się do otyłości benzoesan sodu (E211) - może nasilać objawy alergii oraz astmy, a także podrażniać żołądek

- może nasilać objawy alergii oraz astmy, a także podrażniać żołądek azotyn potasu (E249) - w przypadku obróbki cieplnej produktów zawierających ten konserwant powstają rakotwórcze nitrozoaminy

- w przypadku obróbki cieplnej produktów zawierających ten konserwant powstają rakotwórcze nitrozoaminy karagen (E407) - może wykazywać negatywny wpływ na jelita i zaostrzać stany zapalne w ich obrębie

- może wykazywać negatywny wpływ na jelita i zaostrzać stany zapalne w ich obrębie erytrozyna (E127) - do działań niepożądanych zalicza się wysypkę, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a także negatywny wpływ na serce oraz tarczycę

- do działań niepożądanych zalicza się wysypkę, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a także negatywny wpływ na serce oraz tarczycę siarczyn sodu (E221) - przekroczenie dopuszczalnej dawki może powodować reakcje alergiczne i problemy żołądkowe

- przekroczenie dopuszczalnej dawki może powodować reakcje alergiczne i problemy żołądkowe błękit brylantowy (E133) - powinny go unikać osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego

- powinny go unikać osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego guma arabska (E414) - może powodować pokrzywkę i wysypkę oraz nasilać astmę

- może powodować pokrzywkę i wysypkę oraz nasilać astmę kwas fosforowy (E338) - do skutków jego nadmiernego spożywania zalicza się pojawianie się próchnicy, osteoporozy i problemów układu krążenia

