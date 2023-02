Funkcje trzustki

Ważąca około 100 gramów trzustka to narząd gruczołowy o nieregularnym kształcie. Jest podłużna, zazwyczaj nie przekracza 15 cm. Choć niewielka ma znaczący wpływ nie tylko na procesy metaboliczne, ale również na gospodarkę hormonalną.

Trzustka produkuje enzymy, które odgrywają kluczową role w trawieniu węglowodanów, białek i tłuszczów. Jest wśród nich:

lipaza, która odpowiada za trawienie tłuszczów,

elastaza, która obsługuje proces degradacji białek,

amylaza, która rozkłada węglowodany.

Produkuje też hormony, z naciskiem na insulinę, która odpowiada za kontrolę poziomu glukozy we krwi.

Czego unikać, by nie szkodzić trzustce?

Zgodnie z zasadą, po pierwsze, nie szkodzić - z myślą o trzustce konieczne jest ograniczenie, a najlepiej wyeliminowanie z diety:

używek (m.in. alkohol i papierosy),

produktów wysoko przetworzonych,

żywności typu fast food,

słonych przekąsek,

słodyczy i wyrobów cukierniczych.

Jakie produkty wspierają pracę trzustki?

Zdjęcie Zielona herbata to sojuszniczka trzustki / 123RF/PICSEL

Wśród produktów, które mają korzystny wpływ na niezakłóconych przebieg realizowanych przez trzustkę funkcji, warto zwrócić uwagę na:

Zieloną herbatę

Napary z zielonej herbaty są esencją składników o właściwościach przeciwutleniających. Zapobiegają pojawianiu się ognisk zapalnych i gaszą te, które już się tlą. Zielona herbata ma potwierdzone działanie antynowotworowe.

Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore (USA), po wnikliwej obserwacji grupy osób regularnie spożywających napary z zielonej herbaty i grupy ludzi u których ten napar się nie pojawiał, dostrzegli, że zielona herbata wyraźnie zimniejsza ryzyko rozwoju jednego z najbardziej śmiertelnych nowotworów, czyli raka trzustki. Wykrywany zazwyczaj na późnym etapie, bo długo rozwija się bezobjawowo - daje małe szanse na wyleczenie. Analiza uzyskanych w Baltimore wyników pokazała, że picie zielonej herbaty aż o 50 proc. zmniejsza ryzyko raka trzustki u kobiet i o 37 proc. u mężczyzn.

Jogurty naturalne

Dobrej jakości, wolne od zagęszczaczy w postaci mleka w proszku, żelatyny czy białek mleka krowiego, jogurty naturalne, greckie, a także maślanki, nie tylko wzmacniają naturalną mikrobiotę jelitową, ale dzięki zawartości bakterii probiotycznych - ograniczają stany zapalne i łagodzą objawy zapalenia trzustki.

Tofu

Spożywanie dużych ilości mięsa (zwłaszcza tłustego, czerwonego), spowalnia procesy metaboliczne i ma negatywny wpływ na pracę trzustki. Coraz głośniej mówi się o ograniczaniu mięsa w jadłospisie. Warto podjąć to wyzwanie, również dla lepszego funkcjonowania gruczołu, który wzięliśmy dziś pod lupę. Jedną z lekkostrawnych, bogatych w białko i niskotłuszczowych opcji, jest powstające z mleka sojowego tofu.

Szpinak i inne zielone warzywa

Zielone warzywa obfitują w chlorofil, który ma silne właściwości przeciwutleniające - udowodnione działanie przeciwzapalne i antynowotworowe. Większość zielonych warzyw obfituje również we flawonoidy - związki o silnym potencjale przeciwutleniającym. Szpinak ma jeszcze jeden sekretny atut dla trzustki. To sekretyna, czyli hormon, który stymulując trzustkę do produkcji soków trawiennych, usprawnia przebieg procesów metabolicznych. Dla zdrowia trzustki warto włączyć do diety nie tylko szpinak, ale też jarmuż, nać pietruszki, liście selera, szczypior, koper i brokuły. Najlepiej na surowo. Brokuły również mogą być spożywane bez obróbki termicznej, ewentualnie krótko gotowane na parze lub wrzucone na chwilę do wrzątku.

Czerwone, fioletowe i czarno-granatowe owoce

Zdjęcie Czerwone i granatowe owoce wspomagają pracę trzustki / 123RF/PICSEL

Borówki, jeżyny, wiśnie, granaty i czerwone winogrona są skarbnicą przeciwutleniaczy, a te są jednym z najbardziej pożądanych składników dla zdrowia trzustki. Ograniczają stany zapalne, są pyszną profilaktyką nowotworów trzustki. Na wyróżnienie zasługują czerwone winogrona, które zawierają resweratrol - związek o wyjątkowo silnym potencjale antyoksydacyjnym.